Ascend présente de nouveaux matériaux au Battery Show

HOUSTON, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Lors du Battery Show North America, Ascend Performance Materials présentera ses nouveaux nylons ignifugés pour la sécurisation des véhicules électriques et son additif d'électrolyte Trinohex® Ultra, qui améliore la sécurité des batteries lithium-ion, prolonge leur durée de vie et augmente leurs performances.

Une chimie de batterie plus sûre et plus performante

Trinohex Ultra helps form a robust cathode-electrolyte interphase, making lithium-ion batteries safer, longer-lasting and perform better.

Ascend, producteur entièrement intégré de matériaux performants, présentera son additif d'électrolyte Trinohex Ultra, désormais agréé REACH en Europe et en Chine .

Dans le cadre d'essais indépendants, Trinohex Ultra démontre une protection supérieure contre les cathodes et les chimies d'électrolytes. Il a été démontré que cette protection réduit la production de gaz nocifs, améliore la conservation de la capacité et réduit la croissance de l'impédance, en particulier dans des conditions extrêmes.

« La sécurité, les performances, le coût et la disponibilité des matériaux des batteries sont les principaux obstacles à la généralisation de la mobilité électrique et des énergies renouvelables, a déclaré M. McNeece. Trinohex Ultra est une solution directe à ces défis et peut être facilement intégré dans les chimies de batteries et les processus de fabrication existants. »

Sécurité haute tension

Ascend présentera également deux nouvelles technologies de polyamide dans sa gamme Starflam® FR : X-Protect et couleur orange stable.

Starflam X-Protect est un nylon 6,6 réticulable et ignifugé conçu pour résister à la surchauffe des batteries des véhicules électriques. Testé conformément à la norme SAE AS5127 (un test conçu à l'origine pour les applications aérospatiales), Starflam X-Protect a été jugé ignifugé à 1 100 °C pendant 15 minutes.

« Au cours des tests à flamme nue, Starflam X-Protect surpasse le nylon FR standard et même l'aluminium, a indiqué Ian van Duijvenboode, directeur de la mobilité électrique chez Ascend. En cas de grave défaillance de la batterie, cette protection supplémentaire permet de gagner du temps pour garantir la sécurité de tous les passagers. »

Ascend a également développé une couleur orange stable pour son Starflam 525K destiné aux connecteurs et câbles haute tension. Le nouveau mélange de base orange permet au matériau de conserver sa couleur pendant plus de 5 000 heures de vieillissement à chaud sans compromettre les performances.

« À mesure que les véhicules électriques gagnent en popularité et en âge, les techniciens et les premiers intervenants qui travaillent sur ces véhicules doivent savoir où se trouvent les systèmes à haute tension, a ajouté M. van Duijvenboode. Notre orange gardera sa couleur pendant toute la durée de vie du véhicule, indiquant clairement les zones de haute tension. »

Vous trouverez plus d'informations sur les produits de batterie d'Ascend au stand 1921 du Battery Show, du 13 au 15 septembre.

