Ascend devient le premier et unique dépositaire de l'additif pour électrolyte Trinohex® Ultra LIB en Chine

« La Chine est à la pointe de la production de batteries lithium-ion et nous sommes impatients de contribuer à la production de batteries plus sûres, plus durables et plus performantes », a déclaré Dave McNeece, directeur commercial principal des spécialités durables d'Ascend.

Dans le cadre d'essais indépendants, Trinohex Ultra a démontré une protection supérieure contre les cathodes et les chimies d'électrolytes. Cette protection a montré une réduction de 30 % de la production de gaz nocif et un rendement plus durable, en particulier dans les conditions extrêmes.

« La sécurité, les performances, le coût et la disponibilité des matériaux des batteries sont les principaux obstacles à la généralisation de la mobilité électrique et des énergies renouvelables, a ajouté M. McNeece. « Trinohex Ultra est une solution directe à ces défis et peut être facilement intégré dans les chimies de batteries et les processus de fabrication existants. »

Trinohex Ultra est fabriqué à l'échelle mondiale et facilement accessible dans le monde entier.

Ascend Performance Materials fabrique des produits de haute performance servant à la fabrication d'articles de première nécessité quotidiens et de nouvelles technologies. Son objectif est d'améliorer la qualité de vie et d'inspirer un avenir meilleur grâce à l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas, et qui a des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur de solutions matérielles entièrement intégrées qui compte des installations de fabrication à l'échelle mondiale en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. Sa main-d'œuvre mondiale fabrique les plastiques, les tissus, les fibres et les produits chimiques utilisés dans la conception de véhicules plus sécuritaires, d'énergies plus propres, de dispositifs médicaux plus efficaces, d'appareils plus intelligents, et de vêtements et de biens de consommation plus durables. L'entreprise est déterminée à veiller à la sécurité, à la pérennité et à la réussite de ses clients et de ses collectivités.

Pour en savoir plus sur Ascend, consultez le site www.ascendmaterials.com .

