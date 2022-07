Ascend torna-se a primeira e única solicitante de registro do aditivo de eletrólito Trinohex® Ultra LIB na China

Em testes de terceiros, o Trinohex Ultra demonstrou proteção catódica superior em todos os produtos químicos catódicos e eletrolíticos. Essa proteção tem demonstrado uma redução de 30% na geração de gases nocivos e em um desempenho de longa duração, principalmente em condições extremas.

"A segurança, o desempenho, o custo e a disponibilidade de materiais da bateria são os maiores obstáculos para a adoção em massa de energias de e-mobilidade e renováveis", disse McNeece. "O Trinohex Ultra é uma solução imediata para esses desafios e pode ser facilmente integrado a produtos químicos de baterias e processos de fabricação existentes."

O Trinohex Ultra é produzido em ativos globais e está prontamente disponível em todo o mundo.

Sobre a Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials fabrica materiais de alto desempenho para itens essenciais do dia a dia e novas tecnologias. Nosso foco é melhorar a qualidade de vida e inspirar um futuro melhor por meio da inovação. Com sede em Houston, no Texas, e escritórios regionais em Xangai, Bruxelas e Detroit, somos um fornecedor de soluções de materiais totalmente integradas com unidades de produção globais na América do Norte, Europa e China. Nossa força de trabalho global fabrica plásticos, tecidos, fibras e produtos químicos utilizados para fazer veículos mais seguros, energia mais limpa, melhores dispositivos médicos, eletrodomésticos mais inteligentes e roupas e bens de consumo mais duradouros. Estamos comprometidos com a segurança, a sustentabilidade e o sucesso de nossos clientes e comunidades.

