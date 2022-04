Ascend firma acordo para adquirir Formulated Polymers Ltd.

"A demanda por nossos materiais na Índia é alta e crescente", disse Phil McDivitt, presidente e CEO da Ascend. "A equipe da Formulated Polymers desenvolveu um negócio excelente e diversificado com um histórico comprovado de desenvolvimento tecnológico em poliamidas. Estamos entusiasmados em aproveitar sua experiência para impulsionar mais crescimento de valor agregado na Índia e em outros lugares."

A Ascend, uma fabricante totalmente integrada de materiais de engenharia duráveis, aumentou sua presença de produção global com cinco aquisições nos últimos quatro anos, cada uma focada em sinergias específicas com o negócio principal da empresa. Esta aquisição oferece uma oportunidade de crescimento significativa para a Ascend na Índia, uma das economias de maior crescimento do mundo.

"Manter o foco no cliente é um de nossos valores", disse John Saunders, vice-presidente da Ascend para Europa, Oriente Médio, Norte da África e Índia. "Esperamos apoiar nossos clientes em um mercado em rápido crescimento, continuando a investir em capacidade, recursos técnicos e desenvolvimento de produtos para atender a suas necessidades."

O acordo deve ser concluído em 1º de maio, após receber as aprovações necessárias. Os termos do acordo não foram divulgados.

Sobre a Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials fabrica materiais de alto desempenho para itens essenciais do dia a dia e novas tecnologias. Nosso foco é melhorar a qualidade de vida e inspirar um futuro melhor por meio da inovação. Com sede em Houston, no Texas, e escritórios regionais em Xangai, Bruxelas e Detroit, somos um fornecedor de soluções de materiais totalmente integradas com unidades de produção globais na América do Norte, Europa e Ásia. Nossa força de trabalho global de 2.800 pessoas fabrica materiais de engenharia, tecidos, fibras e produtos químicos utilizados para fazer veículos mais seguros, energia mais limpa, melhores dispositivos médicos, eletrodomésticos mais inteligentes e roupas e bens de consumo mais duradouros. Estamos comprometidos com a segurança, sustentabilidade, inclusão e diversidade e com o sucesso de nossos clientes e comunidades.

Saiba mais sobre a Ascend em www.ascendmaterials.com.

