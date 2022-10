Ascend lança os materiais reciclados ReDefyne™ e faz parceria com a ITW em rastreabilidade de blockchains

HOUSTON, 20 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Ascend Performance Materials lançou o ReDefyne™, um portfólio de poliamidas sustentáveis criado com até 100% de poliamida 66 ou 6 reciclada pré e pós-consumo para gerar baixa pegada de carbono e desempenho confiável, mesmo em aplicações exigentes.

Ascend Performance Materials lança o ReDefyne, novo portfólio de poliamidas recicladas sustentáveis pré e pós-consumo.

"Estamos focados em ajudar nossos clientes a atingir suas metas de sustentabilidade de longo prazo com produtos inovadores e confiáveis", disse Steve Manning, diretor sênior de materiais de engenharia da Ascend. "A ReDefyne combina a experiência da Poliblend com operações integradas e competência no desenvolvimento de aplicações globais para produzir uma poliamida reciclada que atua em áreas nas quais materiais reciclados são normalmente descartados."

Os produtos ReDefyne são certificados por terceiros e a Ascend está fazendo uma parceria com a ITW Global Fasteners para testar a rastreabilidade da blockchain de acordo com a UNI EN 15343 por meio do programa Certified Circular Plastic® da Plastic Finder.

"Com a ReDefyne, a ITW está produzindo fixadores com uma pegada de carbono consideravelmente menor", disse Christelle Staller, diretora de vendas da Ascend para a EMEAI. "A ITW e a Ascend acreditam que sustentabilidade requer responsabilidade e estão entusiasmadas com o programa de rastreabilidade da blockchain da Certified Circular Plastic".

A Ascend, uma produtora totalmente integrada de materiais duráveis, está focada em reduzir a pegada de carbono de seus produtos, tendo anunciado um compromisso de reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 80% até 2030, além de dois novos marcos anunciados no início deste mês.

A Ascend apresentará seus esforços de sustentabilidade e novos produtos, incluindo ReDefyne, HiDura MED e suas novas soluções de e-mobilidade, sob o tema Advancing Together na K 2022, de 19 a 26 de outubro no estande A07, Corredor 6.

Sobre a Ascend Performance Materials

A Ascend Performance Materials fabrica materiais de alto desempenho para itens essenciais do dia a dia e novas tecnologias. Nosso foco é melhorar a qualidade de vida e inspirar um futuro melhor por meio da inovação. Sediada em Houston, no Texas, e com escritórios regionais em Xangai, Bruxelas e Detroit, somos um fornecedor de soluções de materiais totalmente integradas com unidades de produção globais na América do Norte, Europa e Ásia. Nossa força de trabalho global fabrica os materiais utilizados para fazer veículos mais seguros, energia mais limpa, melhores dispositivos médicos, eletrodomésticos mais inteligentes e roupas e bens de consumo mais duradouros. Estamos comprometidos com a segurança, a sustentabilidade e o sucesso de nossos clientes e comunidades.

Saiba mais sobre a Ascend em www.ascendmaterials.com.

Contato: Ally Jahn, +1 713-210-9809, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1924722/Redefyne.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1326397/ASCEND_Logo.jpg

FONTE Ascend Performance Materials

SOURCE Ascend Performance Materials