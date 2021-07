Ascend reçoit un prix de qualité de General Motors

Ascend, le plus grand producteur entièrement intégré de résine polyamide 66, produit des matériaux utilisés pour fabriquer des pièces qui améliorent la sécurité, les performances et le rendement énergétique des automobiles, depuis les fixations et les connecteurs électriques jusqu'aux airbags et aux réservoirs terminaux de radiateur.

« L'orientation client est l'une de nos valeurs fondamentales chez Ascend et cela signifie que tout ce que nous faisons est au service de nos clients », a déclaré Phil Jeszke, responsable du segment automobile chez Ascend. « La force de notre relation avec GM repose sur des partenariats tout au long de la chaîne de production axés sur la qualité et les performances, des matériaux à la conception et à la fabrication. »

Le prix de cette année marque la deuxième année consécutive où Ascend a été reconnu par GM.

« Nous nous efforçons d'être un partenaire stratégique pour nos clients, en les aidant à stimuler leur croissance », a déclaré Isaac Khalil, vice-président senior pour les polyamides chez Ascend. « Nous avons passé ces dernières années à investir dans notre présence mondiale, notre portefeuille de produits et nos ressources techniques afin de fournir à nos clients les matériaux et le soutien dont ils ont besoin. Nous apprécions la reconnaissance de GM et nous nous réjouissons de pouvoir continuer à les soutenir. »

À propos des matériaux de performance Ascend

Ascend Performance Materials fabrique des matériaux hautes performances pour les essentiels du quotidien et les nouvelles technologies Notre objectif premier est d'améliorer la qualité de vie et d'inspirer un avenir prometteur au moyen de l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas, et qui a des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur de solutions matérielles entièrement intégrées qui compte neuf installations de fabrication à l'échelle mondiale aux États-Unis, en Europe et en Chine. Notre main-d'œuvre mondiale de 2 600 employés fabrique les plastiques, les tissus, les fibres et les produits chimiques utilisés dans la conception de véhicules plus sécuritaires, d'énergies plus propres, de dispositifs médicaux plus efficaces, d'appareils plus intelligents, et de vêtements et de biens de consommation plus durables. Nous sommes déterminés à veiller à la sécurité, à la pérennité et à la réussite de nos clients et de nos collectivités.

Pour en savoir plus sur Ascend, consultez le site www.ascendmaterials.com.

