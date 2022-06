Ascend schließt den Kauf eines Werks in Chennai ab

Die flammhemmenden technischen Werkstoffe Starflam® von Ascend werden weiterhin in der Anlage hergestellt, und das Unternehmen qualifiziert die Produktion seiner anderen Werkstoffe.

„Unsere Strategie ist es, unsere Produktionskapazitäten und unser Produktportfolio im Einklang mit den Wachstumsplänen unserer Kunden zu erweitern", sagte Isaac Khalil, Senior Vice President für Polyamide bei Ascend. „Südasien ist ein wichtiger Teil dieses Wachstums."

Die Details der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

Ascend Performance Materials stellt Hochleistungsmaterialien für den täglichen Bedarf und neue Technologien her. Unser Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der Lebensqualität und der Förderung einer besseren Zukunft durch Innovation. Mit Sitz in Houston, Texas, und regionalen Niederlassungen in Shanghai, Brüssel und Detroit sind wir ein vollständig integrierter Anbieter von Materiallösungen mit globalen Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und China. Unsere 2.800 Mitarbeiter weltweit stellen Kunststoffe, Gewebe, Fasern und Chemikalien her, die für sicherere Fahrzeuge, sauberere Energie, bessere medizinische Geräte, intelligentere Haushaltsgeräte und langlebigere Kleidung und Konsumgüter verwendet werden. Wir setzen uns für Sicherheit, Nachhaltigkeit und den Erfolg unserer Kunden und unserer Gemeinden ein.

