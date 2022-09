KHIDI lança o site oficial Medical Korea para facilitar o acesso aos serviços médicos coreanos

SEUL, Coreia do Sul, 19 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) reformulou o site oficial do Medical Korea (www.medicalkorea.or.kr), apresentando informações relacionadas à utilização de serviços médicos coreanos.

Ascensão irreprimível do turismo médico coreano!

A Coreia foi premiada pelo International Medical Travel Journal (IMTJ) por "Health and Medical Tourism: Destination of the Year" (Turismo Médico e de Saúde: Destino do Ano) por dois anos consecutivos, sendo reconhecida globalmente por sua competitividade no turismo médico. Mais de três milhões de pacientes visitaram a Coreia para receber tratamento médico no país desde 2009.

As informações sobre cirurgias e tratamento de especialidades médicas, incluindo oncologia, cardiologia e transplante de órgãos, estão disponíveis no site Medical Korea, que traz uma lista de clínicas e hospitais designados para tratar pacientes estrangeiros.

O site também oferece várias outras informações essenciais para a visita à Coreia, como os tipos de vistos médicos, processamento de vistos e reembolso de impostos para cirurgias cosméticas. Também detalha as diretrizes de saúde para doenças graves, como infarto cerebral, câncer de mama e doenças respiratórias, bem como atividades diárias para melhorar a imunidade e a concentração.

As informações no site oficial Medical Korea são apresentadas em quatro idiomas: inglês, chinês, japonês e russo. Clique no link abaixo para acessar o site e obter mais detalhes.

Sobre o KHIDI

O Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) é uma instituição afiliada ao governo que opera sob o Ministério da Saúde e Bem-estar da República da Coreia. O KHIDI foi fundado em 1999 com o objetivo de oferecer suporte profissional e sistemático para o desenvolvimento do setor de saúde coreano para melhorar sua competitividade em escala global.

Seu objetivo é a promoção dos serviços avançados de saúde com uma perspectiva de longo prazo para transformar o negócio da saúde em um novo mecanismo de crescimento para a economia criativa da Coreia. Os esforços do KHIDI visam gerar a "onda coreana" no setor global de saúde, combinando os pontos fortes dos serviços médicos, produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e cosméticos da Coreia.

