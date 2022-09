El KHIDI lanza el sitio web oficial de Medical Korea para facilitar el acceso a los servicios médicos coreanos

SEÚL, Corea del Sur, 19 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- El Instituto de Desarrollo de la Industria de la Salud de Corea (Korea Health Industry Development Institute; KHIDI) ha renovado el sitio web oficial de Medical Korea (www.medicalkorea.or.kr), en el que presenta información relacionada con el uso de los servicios médicos coreanos.

¡Aumento imparable del turismo médico coreano!

International Medical Travel Journal (IMTJ) le ha otorgado a Corea el galardón "Health and Medical Tourism: Destination of the Year" durante dos años consecutivos, siendo reconocida a nivel mundial por su competitividad en el turismo médico. Más de tres millones de pacientes visitaron Corea para recibir tratamiento médico desde 2009.

La información pertinente sobre las operaciones y los tratamientos de las especialidades médicas, incluidas la oncología, la cardiología y el trasplante de órganos, se encuentra disponible en el sitio web de Medical Korea, que presenta una lista de clínicas y hospitales designados para tratar a pacientes extranjeros.

También ofrece otras informaciones esenciales para visitar Corea, como los tipos de visas médicas, el procesamiento de los visados y el reembolso de impuestos para cirugías cosméticas. También detalla los lineamientos sanitarios para enfermedades graves como el infarto cerebral, el cáncer de mama y las enfermedades respiratorias, así como las actividades diarias para mejorar la inmunidad y la concentración.

El sitio web oficial de Medical Korea está traducido a cuatro idiomas: inglés, chino, japonés y ruso. Haga clic en el siguiente enlace para visitar el sitio web si desea obtener más información.

Acerca del KHIDI

El Instituto de Desarrollo de la Industria de la Salud de Corea (Korea Health Industry Development Institute; KHIDI) es una institución afiliada al gobierno que depende del Ministerio de Salud y Bienestar de la República de Corea. El KHIDI se creó en 1999 con el objetivo de ofrecer apoyo profesional y sistemático para el desarrollo de la industria coreana de la salud a fin de mejorar su competitividad a escala mundial.

Su objetivo es la promoción de servicios sanitarios avanzados con una perspectiva a largo plazo para convertir el negocio de la salud en un nuevo motor de crecimiento para la economía creativa de Corea. Se está esforzando por generar la "ola coreana" en la industria mundial de la salud al combinar la fortaleza de los servicios médicos, los productos farmacéuticos, los dispositivos médicos y la cosmética de Corea.

