Ascensia anuncia os finalistas do Desafio da Ascensia sobre a Diabetes que têm o potencial de revolucionar a gestão da diabetes tipo 2

BASEL, Suíça, 3 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Hoje, a Ascensia Diabetes Care revelou as seis propostas participantes que seguirão para a fase de finalistas do Desafio da Ascensia sobre a Diabetes (Ascensia Diabetes Challenge), uma competição global de inovação que busca soluções digitais para auxiliar na gestão da diabetes tipo 2. Os seis finalistas foram selecionados entre 116 propostas que foram recebidas e escolhidas por um painel composto de especialistas externos e membros das equipes de P&D, comercial e médica da Ascensia. As empresas selecionadas apresentarão suas soluções no evento dos finalistas em abril onde o vencedor será determinado, e futuramente anunciado em junho na 78ª Reunião Científica da Associação Americana de Diabetes.

"Recebemos propostas de empreendedores e de startups de todo o mundo que estão na vanguarda da inovação na área de saúde. Estamos muito satisfeitos com a qualidade e a variedade das propostas recebidas que oferecem soluções digitais que podem revolucionar inúmeros aspectos da gestão da diabetes tipo 2", afirmou Michael Kloss, CEO da Ascensia Diabetes Care. "Estamos aguardando o evento dos finalistas para conhecer mais sobre estas ideias verdadeiramente inovadoras."

Considerando que a diabetes tipo 2 é atualmente responsável por cerca de 90% de um número estimado de 425 milhões de pessoas portadoras da doença globalmente[1], precisamos urgentemente de maneiras inovadoras de gestão da diabetes para satisfazer as necessidades significativas e crescentes de indivíduos e de nossos sistemas de saúde. Através do desafio, a Ascensia visa apoiar as companhias e os empreendedores desenvolvendo o próximo passo em direção às soluções digitais que podem facilitar a gestão da diabetes tipo 2 e aprimorar a qualidade de vida dos diabéticos.

O desafio global atraiu um alto nível de propostas vindas da América do Norte, Ásia e Europa, representando algumas das ideias mais inovadoras e das últimas tecnologias no campo da gestão da diabetes tipo 2. Após muita deliberação, os seguintes finalistas foram selecionados pelo painel de juízes:

Foodient por Whisk : Um sistema de nutrição digital movido por inteligência artificial que conecta pessoas às principais instituições de comércio varejista de alimentos do mundo. Está sendo desenvolvido para ajudar pacientes de diabetes tipo 2 a encontrar facilmente os alimentos que gostam e é personalizado quanto à nutrição para determinar mudanças de comportamento sustentáveis. https://whisk.com/

: Um sistema de nutrição digital movido por inteligência artificial que conecta pessoas às principais instituições de comércio varejista de alimentos do mundo. Está sendo desenvolvido para ajudar pacientes de diabetes tipo 2 a encontrar facilmente os alimentos que gostam e é personalizado quanto à nutrição para determinar mudanças de comportamento sustentáveis. https://whisk.com/ GlycoLeap por Holmusk : Um programa digital de saúde que representa uma maneira mais simples de perder peso e reduzir o nível do A1c. Combina a orientação de um especialista humano com a tecnologia móvel para capacitar portadores de diabetes tipo 2 a ter uma vida mais saudável. O GlycoLeap é movido por uma plataforma de tecnologia escalável, interessante e efetiva para uma orientação de saúde personalizada e direcionada por dados. https://www.glycoleap.com/

: Um programa digital de saúde que representa uma maneira mais simples de perder peso e reduzir o nível do A1c. Combina a orientação de um especialista humano com a tecnologia móvel para capacitar portadores de diabetes tipo 2 a ter uma vida mais saudável. O GlycoLeap é movido por uma plataforma de tecnologia escalável, interessante e efetiva para uma orientação de saúde personalizada e direcionada por dados. https://www.glycoleap.com/ QStream : Um jogo móvel baseado em equipes desenvolvido na Harvard Medical School que estimula mudanças comportamentais significativas em portadores de diabetes tipo 2. Está provado que o QStream gera melhorias significativas e constantes no controle da glicose sanguínea nos pacientes que o utilizam. https://www.qstreamhealthcare.com

: Um jogo móvel baseado em equipes desenvolvido na que estimula mudanças comportamentais significativas em portadores de diabetes tipo 2. Está provado que o QStream gera melhorias significativas e constantes no controle da glicose sanguínea nos pacientes que o utilizam. https://www.qstreamhealthcare.com My Diabetes Coach por Macadamian : A primeira plataforma de voz para gestão da diabetes que utiliza a Alexa da Amazon para ajudar os portadores de diabetes tipo 2 a administrar melhor seus cuidados. Os dados captados através de um dispositivo integrado vestível (wearable), um telefone móvel e o diálogo com o paciente fornecem uma experiência de orientação virtual pessoal e empática que é possibilitada através de inteligência artificial. http://www.macadamian.com/

: A primeira plataforma de voz para gestão da diabetes que utiliza a Alexa da Amazon para ajudar os portadores de diabetes tipo 2 a administrar melhor seus cuidados. Os dados captados através de um dispositivo integrado vestível (wearable), um telefone móvel e o diálogo com o paciente fornecem uma experiência de orientação virtual pessoal e empática que é possibilitada através de inteligência artificial. http://www.macadamian.com/ Path Feel por Walk with Path : Uma palmilha com reação ativa que fornece feedback vibracional ou tático enquanto o usuário caminha. Pode ajudar a neuropatia diabética capacitando a pessoa a sentir o chão e manter o equilíbrio. A Path Feel é uma solução digital conectada e integra dados da palmilha que podem ser usados para personalizar e aprimorar os cuidados. https://www.walkwithpath.com/

: Uma palmilha com reação ativa que fornece feedback vibracional ou tático enquanto o usuário caminha. Pode ajudar a neuropatia diabética capacitando a pessoa a sentir o chão e manter o equilíbrio. A Path Feel é uma solução digital conectada e integra dados da palmilha que podem ser usados para personalizar e aprimorar os cuidados. https://www.walkwithpath.com/ xbird: Um software de inteligência artificial para uso médico que analisa micromovimentos coletados por smartphones e vestíveis usados por diabéticos, e os relaciona com dados de histórico de glicose no sangue para prever e detectar eventos de hipoglicemia e hiperglicemia. A solução dá origem a insights práticos tanto para médicos como para pacientes. http://www.xbird.io/

Todos os seis finalistas receberão 10.000 euros de prêmio para patrocinar o desenvolvimento mais completo de suas ideias. Seguindo os prêmios do evento dos finalistas para os vencedores, os segundos colocados também receberão prêmios como parte dos fundos no total de 200.000 euros com a oportunidade de trabalhar em parceria com a Ascensia Diabetes Care.

Para mais informações sobre o Desafio da Ascensia sobre a Diabetes, juízes e critérios de julgamento acesse: https://ascensiadiabeteschallenge.com/.

A Ascensia Diabetes Care é uma empresa global especializada nos cuidados da diabetes dedicada a ajudar diabéticos. Nossa missão é capacitá-los a simplificar e melhorar sua qualidade de vida através de soluções inovadoras. Usamos a inovação e os conhecimentos de nossos especialistas em diabetes para desenvolver soluções e ferramentas de alta qualidade que fazem uma diferença positiva no dia a dia dos portadores da doença.

Contando com o CONTOUR®, o portfólio internacionalmente renomado de sistemas de monitoramento de glicose sanguínea, nossos produtos combinam a tecnologia avançada com a funcionalidade intuitiva que auxilia os diabéticos na gestão da doença. Estamos comprometidos com pesquisas contínuas, inovação e desenvolvimento de novos produtos e soluções. Como um parceiro confiável na comunidade da diabetes, colaboramos e atuamos juntamente com outros parceiros e profissionais da área de saúde para garantir que nossos produtos satisfaçam os padrões mais elevados de precisão e confiabilidade além de conduzirmos nossas atividades com conformidade e integridade.

A Ascensia Diabetes Care foi estabelecida em 2016 através da venda da Bayer Diabetes Care para a Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd. Os produtos da empresa são comercializados em mais de 125 países. A Ascensia Diabetes Care conta com aproximadamente 1.700 funcionários e operações em 31 países.

Para informações adicionais sobre o desafio, os juízes e os critérios para o julgamento acesse: https://ascensiadiabeteschallenge.com.

