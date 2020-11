Ascensia Diabetes Care apresenta o apoio crucial que os profissionais de enfermagem oferecem às pessoas com diabetes para comemorar o Dia Mundial do Diabetes de 2020

As atividades da Ascensia neste ano se concentram em agradecer aos profissionais de enfermagem pelos seus enormes esforços para ajudar a facilitar a vida de pessoas com diabetes. No total, 28 pessoas com diabetes (PCDs) de todo o mundo escreveram cartas para seus profissionais de enfermagem para expressar sua apreciação e gratidão. Essas cartas foram capturadas por meio de vídeos emocionantes, destacando como os profissionais de enfermagem os guiaram, treinaram e apoiaram emocional e fisicamente ao longo de suas jornadas com o diabetes.

A campanha visa reforçar o papel fundamental que os profissionais de enfermagem desempenham em muitas áreas do diabetes, desde o diagnóstico e prevenção até a gestão da doença. Esses vídeos inspiradores mostram como os profissionais de enfermagem habilitaram e capacitaram as PCDs para autogerenciar sua condição e realizar tarefas que as pessoas sem diabetes ignoram, como contar carboidratos, calcular e administrar insulina, monitorar os níveis de glicose no sangue e usar novas tecnologias para facilitar a vida ao máximo. Também não se trata apenas dos elementos médicos do controle do diabetes, onde os profissionais de enfermagem desempenham um papel, eles também são cruciais para reconhecer e fornecer orientação para lidar com o impacto emocional e mental que muitas pessoas com diabetes e suas famílias vivenciam.

Rob Schumm, presidente da Ascensia Diabetes Care, explicou: "De acordo com dados do IDF, cerca de 9% da população adulta mundial tem diabetes, muitos dos quais autogerenciam sua condição. Os profissionais de enfermagem são frequentemente os primeiros e, às vezes, os únicos cuidados de saúde profissional que eles têm em relação ao seu diabetes. Isso reforça o papel fundamental que desempenham e o impacto positivo que podem ter para uma pessoa com diabetes.

"Os vídeos realmente demonstram que os profissionais de enfermagem têm um lugar especial no coração das pessoas a quem ajudaram. Particularmente nas primeiras interações imediatamente após o diagnóstico, que para muitos podem mudar vidas. O surpreendente é que, para muitos participantes desta campanha, seus profissionais de enfermagem permaneceram ao seu lado desde o início até os dias de hoje, ajudando-os a navegar no labirinto que é o diabetes. Sem esse apoio, muitas pessoas com diabetes teriam pelejado.

"Na verdade, a ideia para esta campanha veio de um funcionário que compartilhou o quanto gostaria de agradecer ao profissional de enfermagem que o apoiou imediatamente após seu diagnóstico de diabetes tipo 1, aos 13 anos. Ele falou com paixão sobre como os primeiros dias foram difíceis e como, graças à determinação de seu profissional de enfermagem, ele pôde jogar uma importante partida de futebol no dia seguinte ao diagnóstico. Anos após o diagnóstico, seu profissional de enfermagem ainda apoiava ele e a sua família durante a jornada com diabetes. Tudo isso com um sorriso. Ficamos comovidos com sua história e percebi que deve haver muito mais histórias por aí que deveriam ser compartilhadas."

Para ajudar a nós e a todos aqueles que vivem com diabetes, agradeça aos profissionais de enfermagem em todo o mundo que coletivamente os ajudam e capacitam, e mostre seu apoio ao Dia Mundial da Diabetes. Curta, compartilhe ou reaja às histórias inspiradoras em nossa campanha, acessando a Ascensia Diabetes Care nos canais de mídia social do Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e YouTube . Todos os 25 vídeos podem ser encontrados no site da www.ascensia.com/wdd2020/ (disponíveis a partir das 22:00 CET, 13 de novembro de 2020).

