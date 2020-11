Ascensia Diabetes Care betont die wichtige Rolle von Krankenschwestern beim Leben mit Diabetes zum Weltdiabetestag 2020

Die Aktivitäten von Ascensia in diesem Jahr konzentrieren sich darauf, Krankenschwestern für ihre enormen Bemühungen zu danken, Menschen mit Diabetes zu helfen, ihr Leben zu leben. Insgesamt 28 Menschen mit Diabetes (MMDs) aus der ganzen Welt schrieben Briefe an ihre Krankenschwestern, um ihre Wertschätzung und Dankbarkeit auszudrücken. Diese Briefe wurden in emotionalen Videos festgehalten, in denen hervorgehoben wurde, wie Krankenschwestern sie beim Umgang mit ihrem Diabetes emotional und körperlich geführt, gecoacht und unterstützt haben.

Die Kampagne will betonen, welche wichtige Rolle Krankenschwestern in vielen Bereichen des Diabetes von der Diagnose und Prävention bis zur Behandlung der Erkrankung spielen. Diese inspirierenden Videos zeigen, wie Krankenschwestern MMDs in die Lage versetzt und befähigt haben, ihre Erkrankung selbst zu verwalten und Aufgaben zu erledigen, die für Menschen ohne Diabetes selbstverständlich sind, wie das Zählen von Kohlenhydraten, das Berechnen und Geben von Insulin, das Überwachen des Blutzuckerspiegels und die Verwendung neuer Technologien, um das Leben in vollen Zügen leben zu können. Doch Krankenschwestern spielen nicht nur bei den medizinischen Aspekten des Diabetes-Managements eine Rolle, sie erkennen und steuern auch die emotionalen und mentalen Auswirkungen auf Menschen mit Diabetes und ihre Familie.

Rob Schumm, Präsident von Ascensia Diabetes Care, erklärte: „Nach Angaben der IDF leiden rund 9 % der erwachsenen Weltbevölkerung an Diabetes, und viele von ihnen haben ihre Erkrankung selbstständig im Griff. Krankenschwestern sind oft die ersten und manchmal die einzigen Gesundheitsfachkräfte, die sie in Bezug auf ihre Diabeteserkrankung konsultieren. Dadurch spielen sie eine entscheidende Rolle und sie können ganz konkrete positive Auswirkungen für eine Person mit Diabetes haben.

Die Videos zeigen klar und deutlich, dass Krankenschwestern einen besonderen Platz in den Herzen derer haben, denen sie geholfen haben. Besonders in jenen frühen Interaktionen unmittelbar nach der Diagnose, die für viele lebensverändernd sein können. Auffällig ist, dass viele Krankenschwestern in dieser Kampagne von Anfang an da waren und noch heute an ihrer Seite stehen und ihnen helfen, mit ihrer Diabeteserkrankung fertig zu werden. Ohne diese Unterstützung hätten viele Menschen mit Diabetes bedeutende Probleme gehabt.

„Tatsächlich kam die Idee für diese Kampagne von einem Mitarbeiter, der teilte, wie sehr er sich wünschte, er könne der Krankenschwester danken, die ihn unmittelbar nach seiner Typ-1-Diabetesdiagnose im Alter von 13 Jahren unterstützte. Er sprach leidenschaftlich darüber, wie schwer die frühen Tage waren und wie er Dank der Entschlossenheit seiner Krankenschwester am Tag nach seiner Diagnose in einem wichtigen Fußballspiel mitspielen konnte. Jahre nach seiner Diagnose unterstützte seine Krankenschwester ihn und seine Familie immer noch bei ihrer Bewältigung von Diabetes. All das mit einem Lächeln. Wir waren von seiner Geschichte bewegt und erkannten, dass es sicher noch viele andere ähnliche Geschichten gibt, die geteilt werden sollten."

Um uns und all jenen, die mit Diabetes leben, zu helfen, bedanken Sie sich bei den Krankenschwestern auf der ganzen Welt, die ihnen gemeinsam helfen und sie stärken, und zeigen Sie Ihre Unterstützung für den Weltdiabetestag, indem Sie unsere inspirierenden Geschichten in unserer Kampagne liken, teilen oder darauf reagieren. Besuchen Sie dazu Ascensia Diabetes Care auf seinen Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn und YouTube Social-Media-Kanälen. Alle 25 Videos sind auf der Website von Ascensia unter www.ascensia.com/wdd2020/ zusehen (ab 22:00 Uhr MEZ am 13. November 2020).

