Ascensia Diabetes Care lança versão mais inteligente do aplicativo CONTOUR®DIABETES com novos recursos de autogestão

BASILEIA, Suíça, 9 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- A Ascensia Diabetes Care anunciou hoje que lançou uma versão atualizada do aplicativo CONTOUR®DIABETES em 24 países espalhados pelo mundo. Esta versão mais recente traz o novo recurso My Patterns ("Meus Padrões"), que usa algoritmos inovadores para analisar mais inteligentemente os resultados de exames de glicose no sangue feitos pelo medidor CONTOUR®NEXT ONE, dando feedback personalizado e significativo ao paciente. Com esse feedback, o usuário pode aprimorar a autogestão da diabetes e fazer mudanças positivas em seu estilo de vida.

O aplicativo atualizado CONTOUR®DIABETES foi lançado recentemente na Áustria, Bélgica, Canadá, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, Grécia, Índia, Itália, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Suécia, Eslovênia, Espanha, Suíça e EUA. No final de 2017, já havia sido lançado na Alemanha, Reino Unido e Irlanda. A nova versão está disponível na Apple App Store (iOS) e no Google Play (Android).

Concebido para conectar-se perfeitamente ao medidor CONTOUR®NEXT ONE†, o aplicativo CONTOUR®DIABETES foi originalmente lançado em 2016. O recurso My Patterns do CONTOUR®DIABETES analisa os dados enviados pelo medidor para identificar e notificar o usuário sobre resultados de exames de glicose no sangue com padrões não recomendados. Depois de notificar o usuário sobre o padrão identificado, o CONTOUR®DIABETES o consultará sobre as possíveis causas e fornecerá orientação. Ele permite que os pacientes criem lembretes ou usem planos de testes para melhorar seus padrões de glicose no sangue. Além disso, acompanha o progresso para verificar se o padrão melhora ao longo do tempo.* A versão mais recente do aplicativo pode reconhecer 14 diferentes padrões e usar 11 diferentes planos de testes estruturados. O aplicativo continuará evoluindo no futuro para incluir mais padrões e planos de testes, bem como novos recursos e funcionalidades.

O My Patterns foi desenvolvido com o uso de conceitos científicos comportamentais baseados em provas resultantes do modelo de Informação, Motivação e Aptidões Comportamentais (IMB), que teve como precursores os psicólogos Dr. William Fisher e Dr. Jeffrey Fisher. Esse modelo bastante pesquisado mostra que pessoas com diabetes precisam de informações práticas, motivação para agir em relação a essas informações e um conjunto específico de habilidades comportamentais a fim de promoverem mudanças em prol da autogestão da diabetes. Estudos para avaliar esse modelo demonstraram que a presença de todos os três elementos em pessoas com diabetes é associada a uma maior frequência de exames de glicose no sangue e de ações de melhoria da autogestão.[1] O recurso My Patterns do aplicativo CONTOUR®DIABETES foi concebido para ajudar o usuário nessas três áreas e permitir uma autogestão mais eficaz por meio da tecnologia.

"A autogestão é essencial para a diabetes, e três décadas de pesquisa sobre o modelo de Informação, Motivação e Aptidões Comportamentais demonstram que indivíduos informados e motivados com as habilidades necessárias para iniciar e manter hábitos saudáveis podem fazê-lo com eficiência e em longo prazo", comentou o Dr. William Fisher, professor de Psicologia e médico-psicólogo da Western University de London, no Canadá. "O modelo IMB – com ênfase no fornecimento de informações práticas de autogestão da diabetes, na motivação para agir com relação elas e no desenvolvimento de aptidões para tomar providências eficazes – ajudou no desenvolvimento desta versão mais recente do aplicativo CONTOUR®DIABETES a fim de criar uma ferramenta acessível e intuitiva que utiliza um modelo de comportamento de saúde baseado em provas a fim de proporcionar uma autogestão mais eficiente e personalizada da diabetes."

"O recurso My Patterns do novo aplicativo CONTOUR®DIABETES representa um avanço real no uso de dados para a gestão da diabetes", explicou o diretor-executivo da Ascensia Diabetes Care, Michael Kloss. "O aplicativo pode revelar padrões de interpretação de resultados de exames de glicose no sangue que teriam passado despercebidos aos pacientes, além de fornecer lembretes personalizados para melhor autogestão. Esses dados podem ajudar pessoas com diabetes a manterem o controle entre visitas médicas e fornecer informações relevantes para consultas mais esclarecedoras."

"Estamos muito animados por poder levar essa novidade aos pacientes", acrescentou Michael. "Na Ascensia, ficamos atentos ao feedback de pessoas com diabetes sobre suas necessidades e continuamos investindo no desenvolvimento do aplicativo CONTOUR®DIABETES para que possamos oferecer soluções que tornem a autogestão da diabetes melhor, mais fácil e mais inteligente."

O CONTOUR®NEXT ONE BGMS também é o sistema mais preciso desenvolvido pela Ascensia Diabetes Care até o momento. Dados de estudos publicados mostram que o CONTOUR®NEXT ONE BGMS é extremamente preciso, atendendo aos critérios de precisão da EN ISO 15197:2015[2] em ambientes laboratoriais e clínicos. Um estudo mostra que 95% dos resultados ficaram entre ±8,4 mg/dL ou ±8,4% dos valores de referência laboratoriais com concentrações de glicose < 100 mg/dL ou ≥ 100 mg/dL, respectivamente, com resultados de exames feitos por punções do dedo por parte do próprio paciente.[3]

† Verifique a nossa lista de compatibilidade de dispositivos em http://compatibility.contourone.com/ para confirmar se seu dispositivo pode ser pareado com o aplicativo CONTOUR®DIABETES.

*As informações fornecidas pelo aplicativo CONTOUR®DIABETES não são consideradas orientação médica e têm apenas fins informativos. É sempre recomendável consultar um médico antes de alterar sua dieta, tratamento ou atividades físicas.

