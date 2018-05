Ascensia Diabetes Care lanza una versión más inteligente de la aplicación CONTOUR®DIABETES con nuevas funciones para ayudar con el autocontrol de la diabetes

BASEL, Suiza, 9 de mayo de 2018 /PRNewswire/ -- Ascensia Diabetes Care anunció hoy el lanzamiento de la versión actualizada de la aplicación CONTOUR®DIABETES en 24 países. Esta última versión incluye la nueva función Mis patrones (My Patterns), que usa algoritmos innovadores para analizar con más inteligencia los resultados de los niveles de glucosa en sangre recibidos del medidor CONTOUR®NEXT ONE y ofrecer información relevante y personalizada a los pacientes. Esta información está diseñada para ayudar a los pacientes a mejorar el autocontrol de la diabetes y mantener cambios positivos en su estilo de vida.

La aplicación CONTOUR®DIABETES actualizada se lanzó hace poco en Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, India, Italia, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos, Polonia, Portugal, la República Checa, Suecia y Suiza, que se sumaron a los lanzamientos en Alemania, Irlanda y Reino Unido, que tuvieron lugar en 2017. Esta nueva versión está disponible en las tiendas de aplicaciones Apple (iOS) y Google Play (Android).

La aplicación CONTOUR®DIABETES se lanzó por primera vez en 2016 y está diseñada para conectarse a la perfección con el medidor CONTOUR®NEXT ONE. La función Mis patrones en la aplicación CONTOUR®DIABETES actualizada analiza los datos recibidos del medidor para identificar patrones deficientes en las lecturas de glucosa en sangre y notificar al usuario. Una vez que se informó al usuario sobre un patrón identificado, la aplicación CONTOUR®DIABETES sugiere las posibles causas de ese patrón y guías para ayudar a abordarlo. Permite que los pacientes programen recordatorios o usen planes de pruebas para ayudar a mejorar sus patrones de glucosa en sangre y lleva un registro de su progreso para ver si el patrón mejora con el tiempo.* La última versión de la aplicación incluye la capacidad de reconocer 14 patrones diferentes y usar 11 planes de pruebas estructuradas diferentes. La aplicación seguirá evolucionando en el futuro para incluir más patrones y planes de pruebas, además de agregar nuevas funciones.

La función Mis patrones se desarrolló usando conceptos de las ciencias del comportamiento basados en evidencia a partir del modelo de información, motivación y habilidades conductuales (IMB, por sus siglas en inglés) de cambio en el comportamiento relacionado con la salud, introducido por los psicólogos de la salud Dr. William Fisher y Dr. Jeffrey Fisher. Este modelo bien documentado muestra que las personas con diabetes necesitan información relevante, motivación para actuar en base a dicha información y un conjunto de habilidades conductuales específicas para hacer cambios destinados a mejorar el autocontrol de su diabetes. Estudios para evaluar este modelo demostraron que la presencia de los tres elementos en las personas con diabetes se asocia con pruebas de glucosa en sangre más frecuentes y mejores acciones en el autocontrol de la enfermedad[1]. La función Mis patrones de la aplicación CONTOUR®DIABETES está diseñada para ayudar al usuario en estas tres áreas y brindar apoyo para un autocontrol más efectivo, con la ayuda de la tecnología.

El Dr. William Fisher, profesor de Psicología y psicólogo de la salud de la Western University en Londres, Canadá, comentó: "El autocontrol es esencial para los pacientes con diabetes, y tres décadas de investigación sobre el modelo de información, motivación y habilidades conductuales de comportamiento relacionado con la salud muestran que las personas bien informadas y motivadas que tienen las habilidades necesarias para iniciar y mantener comportamientos relacionados con la salud pueden ejercer el autocontrol en forma efectiva y a largo plazo. El modelo IMB, que hace hincapié en ofrecer información relevante sobre el autocontrol de la diabetes, motivación para actuar en base a dicha información y el desarrollo de habilidades para actuar con eficacia, ayudó a guiar el desarrollo de la última versión de la aplicación CONTOUR®DIABETES. El objetivo fue crear una herramienta accesible e intuitiva que emplea un modelo de comportamiento relacionado con la salud basado en evidencia, puesta al alcance de la gente gracias a la tecnología para permitir un autocontrol de la diabetes más efectivo y personalizado".

Michael Kloss, director ejecutivo de Ascensia Diabetes Care, explicó: "La función Mis patrones de la nueva aplicación CONTOUR®DIABETES representa un verdadero avance en el uso de datos para el manejo de la diabetes. Puede revelar patrones en las lecturas de glucosa en sangre que los pacientes no podrían reconocer de otro modo y ofrece recordatorios a la medida que ayudan a alcanzar un mejor autocontrol de la enfermedad. Esto puede ayudar a las personas con diabetes a mantener buenos hábitos entre las consultas al médico y ofrecerles datos importantes para consultas más informadas".

Michael agregó: "Realmente nos entusiasma poder llevar esta nueva innovación a los pacientes. En Ascensia escuchamos lo que las personas con diabetes dicen de sus necesidades y seguimos invirtiendo en un mayor desarrollo de la aplicación CONTOUR®DIABETES para poder ofrecer soluciones para un autocontrol de la diabetes más fácil, más eficiente y simplemente mejor".

El CONTOUR®NEXT ONE BGMS también es el sistema más preciso desarrollado por Ascensia Diabetes Care hasta la fecha. Datos de estudios publicados muestran que el CONTOUR®NEXT ONE BGMS es increíblemente preciso y satisface los criterios de precisión de EN ISO 15197:2015[2], tanto en laboratorio como en la clínica. Un estudio mostró que el 95% de los resultados estuvieron entre ±8,4 mg/dL o ±8,4% de los valores de referencia de laboratorio para concentraciones de glucosa < 100 mg/dL o ≥ 100 mg/dL, respectivamente, en pruebas con resultados de punciones digitales a cargo de los sujetos[3].

† Consulte la compatibilidad con diversos dispositivos en http://compatibility.contourone.com/ para confirmar que su dispositivo funcionará bien con la aplicación CONTOUR®DIABETES.

* La información provista por la aplicación CONTOUR®DIABETES no constituye un consejo médico y solo se ofrece con fines informativos. Los pacientes siempre deben consultar a su médico antes de hacer cambios en su dieta, tratamiento o rutina de ejercicios.

