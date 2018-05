Ascensia Diabetes Care lance une version plus intelligente de l'application CONTOUR®DIABETES avec de nouvelles fonctionnalités soutenant l'autogestion

Ascensia Diabetes Care a annoncé aujourd'hui le lancement de sa version améliorée de l'application CONTOUR®DIABETES dans 24 pays à travers le monde. Cette dernière version inclut la nouvelle fonctionnalité My Patterns, qui utilise des algorithmes innovants pour analyser de manière plus intelligente les résultats de glycémie reçus par le glucomètre CONTOUR®NEXT ONE, en plus de donner des retours d'informations personnalisés et pertinents aux patients. Ces retours d'informations sont conçus pour aider les patients à améliorer l'autogestion de leur diabète et à conserver des changements de mode de vie positifs.

L'application améliorée CONTOUR®DIABETES a récemment été lancée en Autriche, en Belgique, au Canada, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Finlande, en France, en Grèce, en Inde, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Suède, en Slovénie, en Espagne, en Suisse et aux États-Unis, s'ajoutant aux lancements qui ont eu lieu à la fin de l'année 2017 en Allemagne, au Royaume-Uni et en Irlande. Cette nouvelle version est maintenant disponible dans l'Apple App Store (iOS) et Google Play (Android).

L'application CONTOUR®DIABETES a été initialement lancée en 2016 et est conçue pour se connecter de manière transparente au glucomètre CONTOUR®NEXT ONE[† ]. La fonctionnalité My Patterns dans l'application améliorée CONTOUR®DIABETES analyse les données reçues par le glucomètre afin d'identifier et d'informer l'utilisateur de tendances sous-optimales de ses valeurs de glycémie. Après avoir informé l'utilisateur qu'une tendance a été identifiée, l'application CONTOUR®DIABETES lui fera part des possibles causes de cette tendance et lui donnera des conseils pour l'aider à la résoudre. Cela permet aux patients de configurer des rappels ou d'utiliser des plans de tests afin de les aider à améliorer leurs tendances de glycémie, et de suivre leurs progrès pour voir si une tendance s'améliore au fil du temps*. La nouvelle version de l'application inclut la capacité de reconnaître 14 tendances différentes et d'utiliser 11 plans de tests structurés différents. L'application continuera d'évoluer à l'avenir pour inclure des tendances et des plans de tests supplémentaires, tout en ajoutant de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités.

La fonctionnalité My Patterns a été développée en utilisant les concepts de science comportementale éprouvés du modèle IMB (Information, Motivation and Behavioral Skills - information, motivation et compétences comportementales) de changement des comportements de santé, créé par le Dr William Fisher et le Dr Jeffrey Fisher, psychologues médicaux. Ce modèle, qui a fait l'objet de nombreuses études, montre que les personnes atteintes de diabète ont besoin d'informations exploitables, de motivation à agir en fonction de ces informations et d'un ensemble de compétences comportementales spécifiques, afin d'apporter des changements qui amélioreront l'autogestion de leur diabète. Les études d'évaluation de ce modèle ont démontré que la présence de ces trois éléments chez les personnes atteintes de diabète est associée à une fréquence accrue des tests de glycémie et à une amélioration des actions d'autogestion[1]. La fonctionnalité My Patterns de l'application CONTOUR®DIABETES est conçue pour aider l'utilisateur dans ces trois domaines et pour soutenir une autogestion plus efficace, optimisée par la technologie.

Le Dr William Fisher, professeur de psychologie et psychologue médical à l'université de Western Ontario, à London, au Canada, a commenté : « L'autogestion est essentielle pour le diabète, et trois décennies de recherche concernant le modèle IMB de comportement de santé montrent que des individus bien informés et motivés qui possèdent les compétences nécessaires pour initier et conserver des comportements de santé peuvent le faire de manière efficace et sur le long terme. Le modèle IMB-qui insiste sur l'importance de la provision d'informations d'autogestion exploitables sur le diabète, de la motivation à agir en fonction de ces dernières et du développement de compétences pour agir efficacement-a aidé à guider l'élaboration de cette dernière version de l'application CONTOUR®DIABETES dans le but de créer un outil accessible et intuitif qui utilise un modèle de comportements de santé éprouvé délivré par les technologies les plus modernes, afin de permettre une autogestion du diabète plus efficace et personnalisée. »

Michael Kloss, président-directeur général d'Ascensia Diabetes Care, a expliqué : « La fonctionnalité My Patterns dans la nouvelle application CONTOUR®DIABETES représente une avancée réelle dans l'utilisation des données pour la gestion du diabète. Elle est capable d'identifier des tendances à partir des valeurs de glycémie que les patients ne pourraient pas connaître sans elle, et elle fournit des rappels personnalisés qui peuvent soutenir une meilleure autogestion. Cela peut aider les personnes atteintes de diabète à garder le cap entre leurs visites chez le médecin, tout en fournissant des informations pertinentes pour des consultations plus éclairées. »

M. Kloss a ajouté : « Nous sommes extrêmement ravis de pouvoir proposer cette nouvelle innovation aux patients. Chez Ascensia, nous écoutons ce que disent les personnes atteintes de diabète concernant leurs besoins, et nous continuons d'investir dans le développement supplémentaire de l'application CONTOUR®DIABETES, afin de pouvoir fournir des solutions qui rendent l'autogestion plus efficace, plus facile et plus intelligente. »

Le BGMS CONTOUR®NEXT ONE est également le système le plus précis ayant été développé par Ascensia Diabetes Care à ce jour. Les données d'études publiées ont montré que le BGMS CONTOUR®NEXT ONE est remarquablement précis, répondant aux critères de précision de la norme EN ISO 15197:2015[2] à la fois en laboratoire et en milieu clinique. Une étude a montré que 95 % des résultats étaient conformes aux valeurs de référence en laboratoire de ±8,4 mg/dL ou ±8,4 % pour des concentrations de glucose < 100 mg/dL ou ≥ 100 mg/dL respectivement, pour les prélèvements sur le bout du doigts[3].

† Veuillez consulter notre liste de compatibilité des appareils à l'adresse http://compatibility.contourone.com/ pour confirmer que votre appareil pourra s'appairer avec l'application CONTOUR®DIABETES.

* Les informations fournies par l'application CONTOUR®DIABETES ne sont pas considérées comme des conseils médicaux et sont fournies uniquement à titre informatif. Les patients doivent toujours consulter leur médecin avant d'apporter des changements à leur alimentation, à leur traitement ou à leur routine d'exercices physiques.

