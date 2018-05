Ascensia Diabetes Care lanza la versión inteligente de la aplicación CONTOUR®DIABETES

Ascensia Diabetes Care anunció hoy que ha lanzado su versión mejorada de la aplicación CONTOUR®DIABETES en 24 países de todo el mundo. Esta última versión incluye la nueva herramienta My Patterns, que utiliza algoritmos innovadores para analizar de forma más inteligente los resultados de la glucosa en sangre recibidos por medio de la medición CONTOUR®NEXT ONE, además de desplegar comentarios destacados personalizados para los pacientes. Estos comentarios se diseñan para ayudar a los pacientes a mejorar el auto-tratamiento de la diabetes y mantener cambios positivos en el estilo de vida.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/688515/CONTOUR_DIABETES_App_Highs_On_Monday.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/688518/CONTOUR_DIABETES_App_Pattern_Details.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/688516/CONTOUR_DIABETES_App_and_IMB_Infographic.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/688517/CONTOUR_DIABETES_App_My_Patterns_Infographic.jpg )



La aplicación actualizada CONTOUR®DIABETES se acaba de lanzar recientemente en Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, La India, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia, Eslovenia, España, Suiza y Estados Unidos, añadiéndose a los lanzamientos en Alemania, Reino Unido e Irlanda que se llevaron a cabo en el año 2017. Este nuevo lanzamiento ya está disponible en la Apple App Store (iOS) y en Google Play (Android).

La aplicación CONTOUR®DIABETES se lanzó por primera vez en el año 2016, y se ha diseñado para conectarse por complete con el medidor CONTOUR®NEXT ONE[† ]. La característica My Patterns de la aplicación mejorada CONTOUR®DIABETES analiza los datos recibidos del medidor para identificar y notificar las conductas sub-óptimas del usuario en sus lecturas de glucosa en sangre. Cuando se ha notificado al usuario que se ha identificado la conducta, la aplicación CONTOUR®DIABETES dará entrada a los usuarios acerca de las causas posibles de conducta, proporcionando dirección para ayudar a hacerla frente. Permite a los pacientes establecer recordatorios de los planes de pruebas que ayudan a mejorar sus conductas de glucosa en sangre, realizando el seguimiento de su progreso para ver si la conducta mejora con el tiempo*. La última versión de la aplicación incluye la capacidad de reconocer 14 conductas diferentes y utilizar 11 planes de pruebas estructurados diferentes. La aplicación seguirá evolucionando en el futuro para incluir conductas adicionales y planes de pruebas, además de añadir nuevas características y funcionalidad.

My Patterns se ha desarrollado utilizando conceptos de ciencia de conducta basados en la evidencia que proceden del modelo de tipo Information, Motivation and Behavioral Skills (IMB) en cambio de conducta de salud, siendo pioneros los psicólogos de salud, el doctor William Fisher y el doctor Jeffrey Fisher. Este modelo de investigación demuestra que las personas con diabetes necesitan de información con acción, motivación para actuar acerca de la información y establecer habilidades de conducta específicas, con el objetivo de llevar a cabo los cambios que mejoran el auto-tratamiento de su diabetes. Los estudios que evalúan este modelo han demostrado que la presencia de los tres elementos en las personas con diabetes se asocia a pruebas de glucosa en sangre más frecuentes y acciones de auto-tratamiento mejoradas[1]. La característica My Patterns de la aplicación CONTOUR®DIABETES se ha diseñado para ayudar al usuario en estas tres áreas y apoyar un auto-tratamiento más eficaz, permitido por medio de la tecnología.

El doctor William Fisher, profesor de psicología y psicólogo de salud de la Western University, Londres, Canadá, comentó: "El auto-tratamiento es esencial en la diabetes, y un modelo de tres décadas de investigación relacionada con el modelo de conducta de salud de tipo Information-Motivation-Behavioral Skills demuestra lo correctamente informados y motivados que están las personas que disponen de las habilidades necesarias para iniciar y mantener conductas de salud para poder hacerlo de forma eficaz y a largo plazo. El modelo de estrés IMB destaca el aprovisionamiento de la información de auto-tratamiento de diabetes que puede ser accionable, la motivación para actuar en él y el desarrollo de habilidades para actuar de forma eficaz con el desarrollo de guía ayudado de esta última versión de la aplicación CONTOUR®DIABETES para crear una herramienta accesible e intuitiva que emplea un modelo de conducta de salud basado en la evidencia desplegado por medio de última tecnología, que permite un auto-tratamiento de la diabetes más eficaz y personalizado".

Michael Kloss, consejero delegado de Ascensia Diabetes Care, explicó: "La característica My Patterns de la nueva aplicación CONTOUR®DIABETES representa un avance real en el uso de los datos para el tratamiento de la diabetes. Puede descubrir conductas en las lecturas de la glucosa en sangre que los pacientes de otra forma pudieran no haber reconocido, y proporciona recordatorios destinados que apoyan el auto-tratamiento mejorado. Esto ayuda a las personas con diabetes a seguir la pista entre las visitas al doctor, proporcionando información importante para llevar a cabo consultas más informadas".

Michael añadió: "Estamos muy emocionados al haber conseguido llevar esta nueva innovación a los pacientes. En Ascensia escuchamos el respaldo de las personas con diabetes entorno a sus necesidades, y seguimos invirtiendo en el desarrollo futuro de la aplicación CONTOUR®DIABETES, por lo que podemos proporcionar soluciones que hacen que el auto-tratamiento de la diabetes sea mejor, más sencillo e inteligente".

CONTOUR®NEXT ONE BGMS es, además, el sistema más preciso que ha desarrollado hasta la fecha Ascensia Diabetes Care. Los datos de estudio publicados han demostrado que CONTOUR®NEXT ONE BGMS es realmente preciso, cumpliendo con el criterio de precisión EN ISO 15197:2015[2] en los casos de laboratorio y tecnología. Un estudio ha demostrado que el 95% de los resultados estuvieron dentro del ±8,4 mg/dL o ±8,4% de los valores de referencia del laboratorio para concentraciones de glucosa con valores < 100 mg/dL o ≥ 100 mg/dL, respectivamente, cuando se probaron por medio de los resultados obtenidos en el lápiz de dedo[3].

† Compruebe nuestra lista de compatibilidad de dispositivos a través de http://compatibility.contourone.com/ para confirmar que su dispositivo puede funcionar con la aplicación CONTOUR®DIABETES.

* La información proporcionada por medio de la aplicación CONTOUR®DIABETES no está considerada un asesoramiento médico, y solo tiene fines informativos. Los pacientes han de hablar con su HCP antes de llevar a cabo los cambios en la dieta, tratamientos o ejercicio.

