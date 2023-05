Ascent Aerospace et True Position Robotics s'associent au salon Automate 2023

MACOMB, Michigan, 10 mai 2023 /PRNewswire/ -- Ascent Aerospace, un important fournisseur de systèmes d'outillage pour l'aérospatiale, d'automatisation d'usine et de services d'intégration, est ravi d'annoncer son partenariat avec True Position Robotics (TPR) lors du prochain salon Automate 2023 à Detroit, dans le Michigan. Le salon aura lieu du 22 au 25 mai et réunira les principaux fournisseurs et acheteurs mondiaux de robotique et d'automatisation.

Visit Ascent Aerospace and TPR in booth 5207 at Automate 2023.

TPR est un important fournisseur de la métrologie robotique de haute précision et de technologie d'outillage en bout de bras (EOAT). Sur le stand d'Ascent Aerospace lors de l'Automate, TPR présentera sa technologie de pointe, démontrant sa capacité à fournir des services à valeur ajoutée de haute qualité aux clients. La technologie de TPR, associée aux capacités d'intégration avancées d'Ascent, s'avère une solution puissante pour les applications d'assemblage automatisé d'aéronefs. Des ingénieurs expérimentés des deux équipes seront présents pour discuter des capacités de fabrication de pointe et de la technologie d'assemblage automatisé de ce système.

« C'est un honneur d'être associé à Ascent Aerospace au prochain salon Automate 2023, a déclaré Roger Holden, directeur chez TPR. Nous sommes impatients de présenter nos capacités et notre expertise en matière de fabrication de pointe aux côtés de notre partenaire et de montrer comment nous pouvons permettre à nos clients d'économiser du temps et de l'argent tout en améliorant leur productivité globale. »

Ce partenariat témoigne de l'engagement des équipes envers l'excellence et l'innovation dans les industries de l'aérospatiale, de la défense et de l'espace. Rendez-vous sur le stand 5207 au salon Automate pour voir cette solution en action.

À propos de True Position Robotics (TPR)

True Position Robotics (TPR) est une PME britannique indépendante créée en 2018. TPR se spécialise dans la métrologie robotique de haute précision et la technologie d'outillage en bout de bras (EOAT), axée sur l'aérospatiale et la fabrication à haute valeur ajoutée. Consultez le site https://www.tpr.solutions/ pour plus d'informations.

À propos d'Ascent Aerospace

Ascent Aerospace est un fournisseur unique, de renommée mondiale, de systèmes de production et d'assemblage automatisé pour l'industrie aérospatiale et la défense. En tant que plus grand groupe d'outillage du secteur, Ascent produit une gamme complète d'outils de moulage et d'assemblage nécessaires au marché de la fabrication aérospatiale, y compris les plus grands moules Invar jamais fabriqués pour l'aérospatiale. En tant que fournisseur d'automatisation et intégrateur de systèmes de production, Ascent travaille avec ses clients pour développer leur projet et le suivre depuis l'ingénierie des processus, jusqu'à la construction et l'installation, afin de s'assurer qu'il s'agit d'une solution efficace et rentable. Rendez-vous sur www.ascentaerospace.com pour de plus amples renseignements.

Contact pour les médias

Marisa Bennett - Responsable marketing

[email protected]

Tél. : +1-586-464-4122

www.ascentaerospace.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2072947/Automate_PR.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/591555/4026919/Ascent_Aerospace_Logo.jpg

SOURCE Ascent Aerospace