Ascent Aerospace und True Position Robotics arbeiten auf der Automate 2023 zusammen

MACOMB, Michigan, 10. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Ascent Aerospace, ein führender Anbieter von Werkzeugsystemen für Luft- und Raumfahrt, freut sich, auf der kommenden Automate 2023 in Detroit, MI, seine Partnerschaft mit True Position Robotics (TPR) bekannt zu geben. Die Messe findet vom 22.-25. Mai statt und bringt die weltweit führenden Anbieter und Käufer von Robotik und Automatisierung zusammen.

Visit Ascent Aerospace and TPR in booth 5207 at Automate 2023.

TPR ist ein führender Anbieter von hochpräziser Robotermesstechnik und End of Arm Tooling (EOAT) Technologie. Am Stand von Ascent Aerospace auf der Automate wird TPR seine Spitzentechnologie vorstellen und damit seine Fähigkeit unter Beweis stellen, seinen Kunden hochwertige Dienstleistungen mit Mehrwert zu liefern. Die TPR-Technologie in Verbindung mit den fortschrittlichen Integrationsfähigkeiten von Ascent erweist sich als eine leistungsstarke Lösung für automatisierte Flugzeugmontageanwendungen. Erfahrene Ingenieure beider Teams werden vor Ort sein, um die hochmodernen Fertigungskapazitäten und die automatisierte Montagetechnik dieses Systems zu erläutern.

„Es ist eine Ehre, auf der kommenden Automate 2023 mit Ascent Aerospace zusammenzuarbeiten", sagt Roger Holden, Director bei TPR. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unserem Partner unsere fortschrittlichen Fertigungskapazitäten und unser Know-how zu präsentieren und zu zeigen, wie wir für unsere Kunden TIME und Geld sparen und gleichzeitig ihre Gesamtproduktivität steigern können."

Diese Partnerschaft ist ein Beweis für das Engagement der Teams für Exzellenz und Innovation in der Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsindustrie. Besuchen Sie den Stand 5207 auf der Automate, um diese Lösung in Aktion zu sehen.

Informationen zu True Position Robotics (TPR)

True Position Robotics (TPR) ist ein unabhängiges britisches KMU, das im Jahr 2018 gegründet wurde. TPR ist auf hochpräzise Roboter-Messtechnik und End of Arm Tooling (EOAT) Technologie spezialisiert und konzentriert sich auf Luft- und Raumfahrt sowie hochwertige Fertigung. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.tpr.solutions/.

Informationen zu Ascent Aerospace

Ascent Aerospace ist ein weltweit renommierter Komplettanbieter von Produktions- und automatisierten Montagesystemen für die Luft- und Raumfahrt- sowie die Verteidigungsindustrie. Als größter Werkzeughersteller der Branche produziert Ascent ein komplettes Sortiment an Formen- und Montagewerkzeugen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, einschließlich der größten Invar-Formen, die jemals für die Luft- und Raumfahrt hergestellt wurden. Als Anbieter von Automatisierungslösungen und Integrator von Produktionssystemen arbeitet Ascent mit Flugzeugherstellern zusammen, um ihr Projekt zu entwickeln und es von der Verfahrenstechnik über den Bau bis hin zur Installation zu begleiten, um sicherzustellen, dass es eine effiziente und kostengünstige Lösung ist. Besuchen Sie www.ascentaerospace.com, um weitere Informationen zu erhalten.

