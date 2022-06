Ascent Aerospace lancera une unité de propulsion à Automate 2022

Au stand 1604, Ascent Aerospace lancera une nouvelle PDU (Power Drive Unit) entièrement intégrée. La PDU offre une mobilité sûre pour les grands appareils ou les supports de travail pour un positionnement précis sur les avions et autres produits. Les principales caractéristiques de la PDU comprennent une direction à 360° avec une plage de vitesses de 0,5 à 10 °/s, une plage de vitesses de 45 cm à 18 m par minute, une force de traction intermittente maximale de 1 130 kilos et elle est contrôlée par un panneau HMI multi-tactile Siemens. La machine est équipée de scanners de zone de sécurité, de commandes d'automatisation du poste de travail et de dispositifs de verrouillage, ainsi que d'une détection à distance pour un positionnement sûr de l'appareil par rapport à l'aéronef.

En plus de la PDU, Ascent fera une démonstration interactive pour montrer les avantages de l'utilisation du logiciel de programmation hors ligne (OLP) d'Ascent. L'écran mettra en évidence les fonctionnalités du logiciel pour simplifier l'interface de programmation et améliorer les vitesses de simulation. Ascent présentera également un dispositif de découpage sous vide imprimé en 3D à partir d'une machine LSAM. L'ensemble de ces offres illustre la volonté d'Ascent de garder une longueur d'avance et de fournir des solutions innovantes aux défis uniques de fabrication dans tous les secteurs.

Pour en savoir plus sur les capacités d'automatisation d'Ascent, rendez-vous au stand 1604 à Automate et découvrez comment atteindre l'excellence de fabrication.

Ascent Aerospace est un fournisseur unique et de renommée mondiale de systèmes de production et d'assemblage automatisés pour l'industrie spatiale, aérospatiale et de la défense. En tant que groupe d'outillage et d'automatisation le plus important de l'industrie, Ascent produit une gamme complète d'outils composites, y compris des moules à multicouches, des mandrins, des outils de collage, des appareils de découpe et de perçage, y compris les plus grands moules en Invar jamais conçus pour l'aérospatiale. En outre, Ascent propose des systèmes automatisés de perçage et de fixation de haute précision, ayant installé plus de 2 200 systèmes dans le monde. En tant que fournisseur d'automatisation et intégrateur de systèmes de production, Ascent travaille avec ses clients au développement et au suivi de leur projet, depuis l'ingénierie des processus jusqu'à la construction et l'installation, afin de s'assurer qu'il s'agit d'une solution efficace et rentable.

