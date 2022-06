Ascent Aerospace stellt Power Drive Unit auf der Automate 2022 vor

MACOMB, Michigan, 2. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Ascent Aerospace, ein führender Anbieter von Werkzeugsystemen, Fabrikautomatisierung und Integrationsdienstleistungen, wird von 6. bis 9. Juni auf der Automate 2022 in Detroit, Michigan, ausstellen. Als größte Ausstellung für Automatisierung in Nordamerika bietet die Automate den Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten, neue und aufregende Innovationen in einer Vielzahl von Branchen zu entdecken.