Ascential Technologies présente sa division nouvellement rebaptisée : Test & Measurement Systems

GRAND RAPIDS, Michigan, 20 août 2024 /PRNewswire/ -- Ascential Technologies, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes et de services automatisés de diagnostic, d'inspection, d'assemblage et de test, a rebaptisé sa division General Industries en tant qu'Ascential Technologies, Test & Measurement Systems (ou T&M). Ce changement permet à Ascential Technologies de mieux servir ses clients en tirant parti de l'innovation collective, de l'expertise, des meilleures pratiques et de la technologie des cinq marques jusque-là indépendantes (CIMAT, Galileo, Kleinknecht, Lismar et Titan). Il en résultera une division optimisée, rationalisée et unifiée, qui répondra mieux aux besoins des clients dans des secteurs critiques tels que le génie climatique, les produits blancs, l'équipement lourd, l'acier, l'automobile, l'aérospatiale et les marchés de l'énergie.

Dans le cadre de ce changement, les marques CIMAT, Galileo, Kleinknecht, Lismar et Titan deviendront des marques de produits sous l'égide de T&M. Ces marques donneront naissance à des centres de compétences technologiques individuels destinés à innover, à développer, à promouvoir et à exploiter des plateformes technologiques ciblées. La société mère reste Ascential Technologies, et ses deux autres divisions continueront d'exercer leurs activités sous les noms de Burke Porter (Transportation) et Ascential Medical and Life Sciences.

« L'alignement de la division T&M représente une opportunité de croissance significative pour Ascential Technologies dans son ensemble. Elle nous permet de répondre plus efficacement aux besoins de nos clients, en fournissant des spécifications plus claires autour des compétences clés de la division. Cette refonte crée une formidable opportunité de développer nos capacités techniques et d'innovation ainsi que d'étendre la portée mondiale de nos produits et services », déclare Scott Watts, CEO des divisions Ascential Technologies' Transportation et Test & Measurement Systems. « Cette évolution générera à terme plus de valeur à nos clients et à nos employés tout en permettant à notre équipe de travailler plus efficacement. Il va sans dire que nous continuerons à fournir le même service exceptionnel à nos clients et que nous nous engageons à les accompagner dans leurs projets les plus importants et pour lesquels le coût de l'échec est élevé. »

Sur le plan opérationnel, l'intégration de ses différentes marques au sein de la nouvelle division se traduira par une synergie accrue entre ses équipes d'ingénierie et de R&D, ce qui stimulera la collaboration et les efforts d'innovation. En outre, une nouvelle organisation collective de services mondiaux sera en mesure d'apporter une réponse accélérée et une valeur ajoutée supérieure au cycle de vie, grâce à une structure de soutien plus large et plus efficace. Cette structure rationalisée et unifiée tire parti de la force de chacune de ses marques de produits et de leur empreinte mondiale en matière de services, offrant ainsi une voie plus large pour des solutions d'essai et de mesure innovantes et une plus grande échelle pour se développer mondialement.

Cette démarche s'aligne sur l'un des avantages clés et domaines d'intervention qu'Ascential Technologies a annoncé dans le cadre du changement de marque Burke Porter Group en septembre 2023 : un délai de commercialisation raccourci et une échelle accrue.

À propos d'Ascential Technologies

Ascential Technologies (anciennement Burke Porter Group) conçoit, développe et automatise des processus complexes de diagnostic, d'inspection et de test pour les marchés finaux de la médecine et des sciences de la vie, des transports et des tests et mesures. L'entreprise s'attaque aux défis les plus exigeants et les plus importants des clients, là où le coût de l'échec est élevé. Avec plus de 70 ans d'expérience en matière d'innovation, Ascential s'appuie sur une présence mondiale et sur l'expertise de plus de 2 300 professionnels répartis sur 40 sites, aidant les clients à accélérer l'innovation de solutions critiques, à réduire les risques, à se différencier de la concurrence et à raccourcir les délais de commercialisation. La spécificité de l'entreprise réside dans son engagement à guider les clients tout au long du cycle de vie du produit, de l'idéation à la commercialisation, là où la qualité et la sécurité comptent le plus. Ascential compte parmi ses clients des leaders et des sociétés disruptives du Fortune 100. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.ascentialtech.com.

