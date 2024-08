Ascential Technologies stellt einen neuen Unternehmensbereich mit neuem Namen vor: Test & Measurement Systems

Die Evolution ermöglicht es Ascential Technologies, effektiver zu arbeiten und gleichzeitig den Mehrwert für Kundschaft und Mitarbeitende zu steigern

GRAND RAPIDS, Michigan, 20. Aug. 2024 /PRNewswire/ -- Ascential Technologies, ein weltweit führender Anbieter von automatisierten Diagnose-, Inspektions-, Montage- und Prüfsystemen sowie Dienstleistungen, hat seinen Geschäftsbereich General Industries in Ascential Technologies, Test & Measurement Systems (oder T&M) umgewandelt. Dieser Wechsel ermöglicht es Ascential Technologies, seine Kundschaft besser zu bedienen, indem das Unternehmen die kollektive Innovation, das Fachwissen, die bewährten Verfahren und die Technologie der fünf ehemals unabhängigen Marken (CIMAT, Galileo, Kleinknecht, Lismar und Titan) nutzen kann. Dies wird zu einem verbesserten, gestrafften und vereinheitlichten Geschäftsbereich führen, der die Kundenbedürfnisse in wichtigen Branchen wie HLK, Haushaltsgeräte, Schwermaschinen, Stahl, Automobil, Luft- und Raumfahrt sowie Energie besser bedienen kann.

Im Rahmen der Umfirmierung werden CIMAT, Galileo, Kleinknecht, Lismar und Titan zu Produktmarken unter dem Dach von T&M. Dadurch werden einzelne Technologie-Kompetenzzentren geschaffen, die gezielte Technologieplattformen innovieren, entwickeln, fördern und nutzen sollen. Die Muttergesellschaft bleibt Ascential Technologies und die beiden anderen Geschäftsbereiche werden weiterhin als Burke Porter (Transportation) und Ascential Medical and Life Sciences tätig sein.

„Die Ausrichtung der T&M-Abteilung stellt eine bedeutende Wachstumschance für Ascential Technologies als Ganzes dar. Dies ermöglicht es uns, effektiver auf die Bedürfnisse unserer Kundschaft einzugehen und die Kernkompetenzen der Abteilung klarer zu spezifizieren. Das schafft eine große Chance, unsere technischen und innovativen Fähigkeiten zu erweitern und die globale Reichweite unserer Produkte und Dienstleistungen zu vergrößern", sagte Scott Watts, Geschäftsführer der Geschäftsbereiche Transportation und Test & Measurement Systems von Ascential Technologies. „Letztendlich wird diese Entwicklung einen Mehrwert für unsere Kundschaft sowie Mitarbeitenden schaffen und es unserem Team ermöglichen, effektiver zu arbeiten. Es versteht sich von selbst, dass wir unserer Kundschaft weiterhin denselben außergewöhnlichen Service bieten werden und uns weiterhin als Partner für ihre kritischsten Projekte engagieren, bei denen die Kosten eines Fehlschlags hoch sind.

Auf operativer Ebene wird die engere Integration der einzelnen Markeneinheiten unter der neuen Marke zu einer engeren Verbindung zwischen den Ingenieur- und F&E-Teams führen, was die Zusammenarbeit sowie die Innovationsbemühungen fördern wird. Darüber hinaus wird eine neue, kollektive globale Serviceorganisation in der Lage sein, eine schnellere Reaktion und einen höheren Lebenszykluswert zu liefern, als Ergebnis einer umfangreicheren, effektiveren Supportstruktur. Diese gestraffte und vereinheitlichte Struktur nutzt die Stärke jeder einzelnen Produktmarke sowie deren globale Servicepräsenz und bietet einen breiteren Weg für innovative Test- und Messlösungen sowie eine größere Reichweite für die globale Expansion.

Dieser Schritt steht im Einklang mit einem der Hauptvorteile und Schwerpunktbereiche, die Ascential Technologies im Rahmen der Umbenennung der Burke Porter Group im September 2023 angekündigt hat: kürzere Markteinführungszeiten und größere Reichweite.

Ascential Technologies (früher bekannt als Burke Porter Group) designt, entwickelt und automatisiert komplexe Diagnose-, Inspektions- und Prüfverfahren für die Endmärkte der Medizin und Biowissenschaften, des Transportwesens sowie der Test- und Messtechnik. Das Unternehmen stellt sich den anspruchsvollsten, unternehmenskritischen Herausforderungen seiner Kundschaft, wo die Kosten eines Fehlschlags hoch sind. Mit mehr als 70 Jahren Innovationserfahrung verfügt Ascential über eine globale Präsenz und das Fachwissen von mehr als 2300 Experten an 40 Standorten, die der Kundschaft in großem Umfang dabei helfen, kritische Lösungsinnovationen zu beschleunigen, Risiken zu verringern, die Differenzierung im Wettbewerb voranzutreiben und die Markteinführungszeit zu verkürzen. Die Einzigartigkeit des Unternehmens liegt darin, dass es sich verpflichtet hat, seiner Kundschaft durch den gesamten Produktlebenszyklus zu begleiten, von der Idee bis zur Vermarktung, wobei Qualität und Sicherheit am wichtigsten sind. Zur Kundschaft von Ascential gehören führende Fortune-100-Unternehmen und bahnbrechende Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf www.ascentialtech.com.

