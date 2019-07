Ascenty inaugura quatro novos data centers no Brasil

SÃO PAULO, 18 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Digital Realty (NYSE: DLR), uma importante provedora global de soluções de data center, colocação e interconexão, e a Ascenty, uma importante provedora de serviços de data center na América Latina e uma joint venture da Digital Realty e da Brookfield Infrastructure, anunciaram hoje a inauguração de quatro novos data centers, todos alugados, na Região Metropolitana de São Paulo. As novas instalações, situadas em Jundiaí, Hortolândia e Paulínia, adicionam cerca de 24 MW de capacidade e são todas interconectadas na rede de fibra óptica da Ascenty.

"Estamos extremamente satisfeitos com o avanço da nossa estratégia de crescimento, que já fez progressos significativos com a inauguração desses quatro novos data centers", disse Chirs Torto, diretor executivo da Ascenty. "Com esses novos data centers e duas unidades adicionais que devem ser inauguradas no terceiro trimestre, a Ascenty possuirá 17 data centers, o que solidificará ainda mais a nossa posição como operadora líder de data centers na América Latina. Continuamos registrando um imenso crescimento na região e estamos preparados para acelerar nossos planos de desenvolvimento."

A Digital Realty oferece suporte às estratégias de data center, colocação e interconexão de mais de 2.000 empresas através de seu portfólio de redes seguras de data centers localizados em toda a América do Norte, Europa, América Latina, Ásia e Austrália. Os clientes da Digital Realty incluem empresas nacionais e multinacionais de todos os portes, abrangendo serviços que vão desde nuvem e tecnologia da informação, comunicações e redes sociais até serviços nos setores financeiros, de manufatura, energia, saúde e bens de consumo. www.digitalrealty.com Siga a Digital Realty na mídia social: LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube

Ascenty, uma joint venture da Digital Realty e da Brookfield, é a maior provedora de serviços de data centers na América Latina e possui 17 data centers em operação e/ou em construção, todos interconectados pela sua rede de fibra óptica de 4.500 km. A empresa foi fundada em 2010 para se dedicar à construção de infraestrutura de telecomunicações e data centers de primeira qualidade. www.ascenty.com Siga a Ascenty na mídia social: LinkedIn, Twitter, Facebook e YouTube

Declaração sobre projeções

Este press release contém declarações prospectivas que se baseiam nas expectativas atuais, previsões e hipóteses, e que envolvem riscos e incertezas que poderão fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes, incluindo declarações relacionadas aos novos data centers no Brasil, à joint venture entre a Digital Realty e a Brookfield e nossas expectativas e planos para o Brasil. Esses riscos e incertezas incluem, entre outros, o seguinte: redução da demanda de data centers ou diminuições dos gastos com tecnologia da informação; diminuição nas taxas de locação, aumento dos custos operacionais ou aumento das taxas de desocupação; aumento da concorrência ou oferta disponível de espaços de data center; a adequação dos nossos data centers e da infraestrutura dos data centers, atrasos ou interrupções na conectividade ou disponibilidade de energia, ou falhas ou violações dos nossos serviços ou da nossa infraestrutura física e de segurança da informação; nossa dependência de clientes importantes, falência ou insolvência de um cliente importante ou de um número significativo de clientes menores, ou inadimplências ou não renovação de leasings pelos clientes; violações das nossas obrigações ou restrições de acordo com nossos contratos com nossos clientes; nossa incapacidade de desenvolver e alocar com êxito novas propriedades e espaços de desenvolvimento, e atrasos ou custos inesperados no desenvolvimento de propriedades; o impacto das condições econômicas, de crédito e de mercado globais e locais atuais; nossa incapacidade de reter espaços de data center que locamos ou sublocamos de terceiros; dificuldade na aquisição ou operação de propriedades em jurisdições estrangeiras e áreas metropolitanas com as quais não temos familiaridade, ou de administrar um negócio internacional; nossa incapacidade de obter as vantagens pretendidas ou interrupções em nossos planos e operações ou obrigações desconhecidas ou contingentes relacionadas às nossas aquisições recentes; nossa incapacidade de integrar e operar com êxito propriedades ou negócios adquiridos ou desenvolvidos; dificuldades na identificação de propriedades para adquirir e concluir aquisições; riscos relacionados a investimentos em joint ventures, inclusive como resultado da nossa falta de controle de tais investimentos; riscos associados ao uso de dívidas para financiar nossas atividades comerciais, incluindo refinanciamento e riscos de taxas de juros, nossa incapacidade de saldar a dívida no vencimento, mudanças adversas em nossas classificações de crédito ou nossa violação de acordos ou outros termos contidos em nossas linhas de empréstimos e contratos; nossa incapacidade de obter financiamento necessário para dívidas e capital, e nossa dependência de fontes externas de capital; oscilações no mercado financeiro e mudanças nas taxas de câmbio de moedas estrangeiras; desenvolvimentos econômicos ou imobiliários adversos em nossa indústria ou nos setores das indústrias para os quais vendemos, incluindo riscos relacionados à depreciação de avaliações imobiliárias e taxas de depreciação e fundo de comércio e outras taxas de depreciação de ativos intangíveis; nossa incapacidade de gerenciar nosso crescimento com eficiência; prejuízos que excedem a cobertura do nosso seguro; obrigações ambientais e riscos relacionados a desastres naturais; nossa incapacidade de cumprir normas e regulamentações aplicáveis à nossa empresa; nossa incapacidade de manter nosso status como REIT (real estate investment trust, fundo de investimentos imobiliários) para fins tributários de impostos federais; a incapacidade da nossa parceria operacional de se qualificar como uma parceria para fins tributários de impostos federais; restrições relacionadas à nossa capacidade de desempenhar determinadas atividades comerciais; e mudanças nas leis e regulamentações municipais, estaduais, federais e internacionais, incluindo aquelas relacionadas à tributação, a leis imobiliárias e de zoneamento, e aumentos nas taxas de impostos sobre propriedades. Para obter uma lista mais abrangente e a descrição de tais riscos e incertezas, consulte os relatórios e outros documentos da empresa enviados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, inclusive o relatório anual da empresa no formulário 10-K em relação ao ano encerrado em 31 de dezembro de 2018, e relatórios trimestrais no formulário 10-Q referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2019. A empresa se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

