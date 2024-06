Así es como las empresas pueden fortalecer sus equipos mientras ayudan a los animales desplazados en desastres naturales

The Leaders Institute® presenta un nuevo juego benéfico de creación de equipos para apoyar a los refugios de animales sobrecargados

ARLINGTON, Texas, 17 de junio de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que se acerca la temporada de huracanes de 2024, el riesgo de desastres naturales aumenta, amenazando no solo a las comunidades humanas sino también a innumerables animales que pueden desplazarse. En respuesta, The Leaders Institute® anuncia con orgullo el lanzamiento de su nueva iniciativa, el "Toys for Tails Team Up". Este juego benéfico de formación de equipos está diseñado para reforzar los lazos de equipo al tiempo que brinda un apoyo fundamental a los refugios de animales que cuidan a los animales afectados por estos desastres.

Los participantes en el "Equipo de Toys for Tails" participan en actividades divertidas y significativas, aportando suministros esenciales a los refugios de animales abrumados durante las emergencias. Esta iniciativa no solo mejora la dinámica del equipo, sino que también apoya a los refugios necesitados, alineando la formación de equipos corporativos con un servicio comunitario impactante.

Doug Staneart, CEO y fundador de The Leaders Institute®, explica la motivación detrás de esta iniciativa: "Con la próxima temporada de huracanes, anticipamos una mayor necesidad de apoyo en los refugios de animales. El 'Toys for Tails Team Up' es una parte vital de nuestro compromiso continuo para ayudar a estos refugios a gestionar no solo las oleadas periódicas, sino también las necesidades continuas durante todo el año ".

Ideal para equipos de entre 20 y 1000 participantes, el evento "Toys for Tails Team Up" es perfecto para reuniones en persona, fomentando lazos más fuertes a través de actividades grupales atractivas y promoviendo la responsabilidad social corporativa al contribuir activamente al bienestar de la comunidad. El evento también sirve como una forma divertida de aliviar el estrés para aumentar la moral y fomentar un ambiente de trabajo positivo.

"A medida que se avecina la temporada de huracanes, las empresas que buscan formas significativas de desarrollar sus equipos y participar en la responsabilidad social encontrarán en 'Toys for Tails Team Up' una iniciativa valiosa y oportuna", agrega Staneart.

Acerca de The Leaders Institute LLC:

The Leaders Institute LLC es líder en formación de equipos y capacitación corporativa. Conocido por sus eventos benéficos de formación de equipos para corporaciones, como el programa "Build-A-Bike®", The Leaders Institute® continúa innovando con actividades que promueven el crecimiento del equipo junto con las donaciones benéficas.

Contacto:

Doug Staneart

CEO

The Leaders Institute

214-766-2313

[email protected]

https://www.leadersinstitute.com

