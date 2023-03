ASPIVIX ANNONCE LA PUBLICATION DANS LA REVUE CONTRACEPTION DES RÉSULTATS POSITIFS DE L'ÉTUDE CLINIQUE UTILISANT SON NOUVEAU STABILISATEUR CERVICAL LORS DES POSES DE STERILETS (DIU)

RENENS, Suisse, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- ASPIVIX SA, une société de technologie médicale dédiée à l'amélioration des soins gynécologiques et des traitements de procréation médicalement assistée, a annoncé aujourd'hui la publication des résultats positifs, dans la revue internationale Contraception, de l'essai ADVANCE Women (Atraumatic Device using VAcuum Technology for CErvical Procedures in WOMEN), un essai clinique contrôlé randomisé comparant Carevix™, son nouveau stabilisateur cervical non traumatique, à la pince de Pozzi.

ADVANCE Women, une étude clinique contrôlée randomisée, a comparé l'utilisation de Carevix™ à celle de l'instrument médical standard, la pince de Pozzi, lors de poses de dispositifs intra-utérins (DIU) chez 100 femmes.

Carevix™ utilise une approche non traumatique pour réduire les douleurs et les saignements lors de multiples procédures transcervicales, y compris la pose de DIU.

Les résultats de l'étude, menée aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) et au Centre Hospitalier Universitaire du Canton de Vaud (CHUV), démontrent que :

Les femmes du groupe d'étude Carevix ont déclaré des scores de douleur de 30 à 53 % inférieurs avec Carevix™ par rapport au groupe d'étude de la pince de Pozzi. Ces baisses de douleur sont statistiquement et cliniquement significatives.

88 % de moins de femmes nullipares ont déclaré une douleur sévère pendant l'insertion du DIU dans le groupe Carevix par rapport au groupe pince de Pozzi.

Carevix a entraîné une réduction de la fréquence des saignements du col de l'utérus de 78 % par rapport au groupe pince de Pozzi.

« Le stérilet (DIU) est efficace à plus de 99% pour prévenir la grossesse et est considéré comme la méthode contraceptive disponible la plus économique, mais de nombreuses femmes subissent des douleurs et des saignements lors de la pose du DIU; c'est donc par peur de la douleur lors de la pose d'un stérilet (DIU) que des méthodes contraceptives moins efficaces sont choisies », a déclaré le Dr Michal Yaron, chercheur de l'étude ADVANCE Women et chef des consultations en gynécologie ambulatoire aux hôpitaux universitaires de Genève. « Les résultats très convaincants de l'étude montrent que Carevix est une technologie alternative prometteuse et importante qui a le potentiel d'améliorer considérablement l'expérience de pose de stérilets (DIU) pour les femmes dans le monde entier. »

« La publication de l'étude ADVANCE dans la revue Contraception démontre l'efficacité de Carevix à offrir aux femmes des solutions non traumatiques et cliniquement éprouvées pour r les besoins gynécologiques et de fertilité. Cette publication, ainsi que l'autorisation de Carevix™ par la FDA, va permettre une révolution, en remplaçant des outils gynécologiques centenaires et traumatisants », a déclaré Mathieu Horras, directeur général d'ASPIVIX. « Notre mission demeure inébranlable : proposer des technologies innovantes pour la santé et le bien-être des femmes. »

À propos de Carevix™

Carevix est un stabilisateur cervical innovant, conçu comme une alternative moderne et non traumatique à la pince de Pozzi. En s'appuyant sur la technologie de la succion pour stabiliser en douceur le col de l'utérus, Carevix permet une entrée dans le col de l'utérus sans avoir à perforer les tissus. Une ventouse anatomique semi-circulaire est appliquée sur le col de l'utérus pendant les procédures gynécologiques, ce qui réduit considérablement les traumatismes associés aux douleurs et aux saignements.

À propos d'ASPIVIX

ASPIVIX SA est une entreprise de dispositifs médicaux privée basée en Suisse. Elle se consacre au développement de solutions gynécologiques modernes et non traumatiques qui font progresser les soins médicaux apportés aux femmes.

Consultez www.aspivix.com ou tenez-vous informé sur www.aspivix.com/stay-informed/.

