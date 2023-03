ASPIVIX anuncia la publicación en la revista internacional Contraception, de los resultados positivos del primer estudio realizado en mujeres con su novedoso estabilizador cervical en procedimientos de DIU

RENENS, Suiza, 16 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- ASPIVIX SA, una empresa de tecnología médica centrada en la mejora de la atención ginecológica y de la fertilidad, ha anunciado hoy la publicación de los resultados positivos, en la revista internacional de salud reproductiva Contraception, del estudio ADVANCE Women (Atraumatic Device using VAcuum Technology for CErvical Procedures in WOMEN), un ensayo controlado aleatorio de Carevix™, su novedoso estabilizador cervical no traumático.

ADVANCE Women, un estudio aleatorio a ciegas, comparó el uso de Carevix™ con el instrumento quirúrgico estándar, el tenáculo cervical, en 100 mujeres sometidas a la colocación de un dispositivo intrauterino (DIU). Carevix™ utiliza un método no traumático y suave para reducir el dolor y la hemorragia en múltiples procedimientos transcervicales, incluida la inserción de DIU. Los resultados del estudio, realizado en los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG) y el Hospital Universitario de Lausana (CHUV), demuestran que:

Las mujeres del grupo del estudio Carevix informaron de puntuaciones de dolor estadística y clínicamente significativas más bajas en todos los puntos temporales relevantes durante la colocación del DIU, con puntuaciones de dolor entre un 30 y un 53% más bajas con Carevix™ en comparación con el uso de tenáculo.

Carevix™ fue particularmente beneficioso para las mujeres nulíparas, con un 88% menos de mujeres nulíparas que informaron de dolor intenso durante la inserción del DIU en el grupo de Carevix en comparación con el grupo de tenáculo.

Carevix™ redujo en un 78% las tasas de hemorragia cervical en comparación con el tenáculo.

"El DIU tiene una eficacia superior al 99% en la prevención del embarazo y se considera el método anticonceptivo más rentable disponible, pero como muchas mujeres experimentan dolor y hemorragias durante la colocación del DIU, se eligen métodos menos eficaces por miedo al dolor del procedimiento", afirmó el Dr. Michal Yaron, investigador del estudio ADVANCE Women y responsable de Consultas Externas de Ginecología de los Hospitales Universitarios de Ginebra. "Los resultados altamente convincentes del estudio demuestran que Carevix es una tecnología alternativa prometedora e importante que tiene el potencial de mejorar drásticamente la experiencia de colocación del DIU para las mujeres de todo el mundo."

"La publicación del estudio ADVANCE en Contraception refuerza nuestro compromiso de ofrecer a las mujeres soluciones suaves clínicamente probadas para sus necesidades ginecológicas y de fertilidad. Esta publicación, junto con la autorización de la FDA para Carevix™, nos sitúa un paso más cerca de revolucionar herramientas y procedimientos ginecológicos centenarios", dijo Mathieu Horras, consejero delegado de ASPIVIX. "Nuestra misión sigue siendo inquebrantable: aportar tecnologías innovadoras que den prioridad a la salud de las mujeres y mejoren sus vidas."

Acerca de Carevix™

Carevix es un innovador estabilizador cervical por succión diseñado como una alternativa moderna y más suave al tenáculo cervical. Al aprovechar la tecnología de succión para estabilizar suavemente el cuello uterino, Carevix permite la fijación cervical sin necesidad de perforar el tejido. Una almohadilla anatómica semicircular se aplica sobre el delicado tejido durante los procedimientos ginecológicos, reduciendo significativamente el traumatismo asociado al dolor y la hemorragia.

Acerca de ASPIVIX

ASPIVIX SA es una empresa privada de dispositivos médicos con sede en Suiza, dedicada al desarrollo de soluciones ginecológicas modernas y suaves que mejoran la atención sanitaria de las mujeres.

Visite www.aspivix.com o manténgase informado www.aspivix.com/stay-informed/.

