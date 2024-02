Assan Aluminyum obtient un score CDP supérieur aux moyennes mondiales de l'industrie

ISTANBUL, 19 février 2024 /PRNewswire/ -- Assan Aluminyum, l'un des principaux producteurs d'aluminium laminé plat au monde, est devenue la première entreprise de son secteur à Türkiye à participer au programme CDP 2023 sur le changement climatique, où elle a obtenu un score élevé de 'B', un score supérieur aux moyennes mondiales de l'industrie, ainsi qu'à la moyenne mondiale de l'industrie des métaux.

Göksal Güngör - Assan Aluminyum General Manager

Assan Aluminyum, filiale du groupe Kibar et l'un des deux plus grands fabricants de feuilles d'aluminium en Europe, s'est classée au-dessus des moyennes mondiales et de la moyenne de l'industrie métallurgique mondiale avec ses performances environnementales dans l'évaluation 2023 du CDP, l'une des principales plateformes de reporting de durabilité au monde. Assan Alüminyum est devenue la première entreprise de Türkiye à instaurer un reporting sur le changement climatique et la performance environnementale par le biais du CDP.

Le CDP, une organisation internationale à but non lucratif basée à Londres, aide les entreprises à rendre compte de leur utilisation des ressources naturelles et du capital naturel, et à mesurer et gérer leurs risques et opportunités sur le changement climatique, la sécurité de l'eau et la déforestation. En 2023, plus de 23 000 entreprises ont déclaré leurs données de performance environnementale via la plateforme. Les entreprises participantes sont évaluées en fonction de leurs réponses aux questions regroupées sous 11 rubriques.

Göksal Güngör, directeur général d'Assan Alüminyum, s'est dit très heureux des résultats obtenus dans l'évaluation du CDP, qui joue un rôle de premier plan dans la mesure des performances environnementales et du changement climatique, et la communication de l'ensemble de ces données. M. Güngör a souhaité souligner le point suivant : « Nous avons participé au CDP pour la première fois en 2023 et atteint un score de 'B', qui est supérieur à la fois aux moyennes mondiales et à la moyenne mondiale de l'industrie métallurgique. »

Il a également indiqué qu'à la suite des mesures en faveur de la durabilité prises par Assan Alüminyum, l'entreprise avait également reçu le certificat de norme de performance de l'Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Cette initiative internationale établit le cadre de durabilité pour l'ensemble de la chaîne de valeur mondiale de l'industrie de l'aluminium. Ce certificat sert non seulement de certification attestant que les installations de l'entreprise fonctionnent conformément aux principes mondiaux de durabilité, mais il constitue également, pour l'avenir, un guide précieux dans le parcours de durabilité de l'entreprise.