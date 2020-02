Assan Aluminyum stellt auf AHR2020 aus, legt Fokus auf Nachhaltigkeit

Assan Aluminyum, der führende Hersteller von flachgewalztem Aluminium, produziert seit seiner Gründung im Jahr 1988 Spulen und Bleche, Folien und vorlackierte Aluminiumprodukte. Das Unternehmen ist zurzeit einer der 3 größten Hersteller von Aluminiumfolie in Europa. Durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Kibar Americas mit Sitz in Chicago will Assan Aluminyum seine Kunden in Nordamerika mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützen. Kibar Americas hat seine Geschäftspartner auf die AHR Expo 2020 eingeladen. Die weltgrößte Haustechnikmesse fand vom 3.-5. Februar in Orlando mit über 2000 Ausstellern statt. Das Unternehmen liefert seine Produkte an die verschiedensten Sektoren, beispielsweise Verpackungen, Vertrieb, Bauwesen, langlebige Konsumgüter, Automobilbau sowie HLK (Heizung, Lüftung, Klimatechnik). Zum Kerngeschäft gehören insbesondere Finstock-Folien-Anwendungen.