Assan Aluminyum expose au salon AHR2020 sur le thème de la durabilité

Assan Aluminyum, le principal fabricant du secteur de l'aluminium laminé, fabrique des produits en aluminium sous forme de bobines, de tôle, de feuilles, et des produits prépeints depuis sa création en 1988. La société est actuellement l'un des trois plus grands producteurs de feuilles d'aluminium en Europe. Assan Aluminyum entend fournir à ses clients nord-américains des solutions sur mesure, grâce à Kibar Americas, sa filiale détenue à 100 % et située à Chicago. Kibar Americas a accueilli ses partenaires commerciaux à l'AHR Expo 2020, le plus grand événement HVACR au monde, qui s'est tenu du 3 au 5 février à Orlando, attirant plus de 2 000 exposants. La société propose ses produits à un grand nombre de secteurs, comme le conditionnement, la distribution, la construction, les biens de consommation durables, l'automobile, ainsi que le chauffage, la ventilation et la climatisation (CVC), en particulier pour les applications en feuilles finies.