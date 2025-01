ASSEMBLY PRÉSENTE STAGE AI

Le système d'exploitation le plus réel, le plus connecté et le plus pérenne vient d'être rendu plus intelligent, plus rapide et plus précis.

NEW YORK, 30 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Assembly, une société de Stagwell (NASDAQ : STGW), est fière d'annoncer le lancement de STAGE AI, la dernière version de son système d'exploitation propriétaire, STAGE. Désormais activé par l'intelligence artificielle, STAGE AI constitue un pas en avant audacieux dans l'engagement d'Assembly en faveur de l'innovation en fournissant aux clients une technologie qui procure une efficacité à grande échelle tout en donnant la priorité à l'incrémentalité afin d'engendrer un impact et des résultats commerciaux mesurables. STAGE AI fonctionne de façon centralisée dans toutes les sources de données STAGE pour fournir des analyses avec une rapidité, une précision et une ampleur inégalées. Le système permet également aux équipes de travailler plus intelligemment, en transformant des tâches qui prenaient autrefois beaucoup de temps, en processus rationalisés, de bout en bout, qui produisent des résultats plus précis.

Assembly STAGE AI

Conçu pour l'avenir, STAGE AI ne traite pas l'IA comme une simple extension mais l'intègre complètement dans le cœur de son système d'exploitation.

Tim Lippa, responsable mondial des produits chez Assembly, ajoute : « Notre regard sur l'IA va au-delà de l'efficacité. Il s'agit d'utiliser cette technologie transformatrice pour obtenir des résultats qui ont un impact direct sur la croissance de nos clients. Avec Stage AI, nous avons mis à jour notre système d'exploitation STAGE pour que l'IA ne soit pas seulement une amélioration, mais bien sa fondation. »

STAGE AI procure à ses clients un avantage concurrentiel en identifiant de manière proactive les opportunités de performance de marque à grande échelle. Par exemple, le « Brand monitor » (contrôleur de marque), alimenté par l'IA, fournit des informations en temps réel sur la performance de marque, dans l'entonnoir supérieur, ce qui permet de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes en matière d'affectation des médias. Dans le domaine du commerce numérique, STAGE AI optimise de façon proactive le parcours du client, améliore les expériences et augmente les taux de conversion pour des résultats commerciaux optimaux. L'impact mesurable est évident : STAGE AI a déjà permis d'améliorer de 30 % la pertinence des campagnes pour les publics ciblés et sa capacité à traiter les données à des vitesses record permet aux clients de garder une longueur d'avance.

« STAGE AI n'est pas une simple mise à niveau, c'est une transformation », a déclaré Rick Acampora, PDG mondial d'Assembly. « Il s'agit de la technologie la plus réelle, la plus connectée et la plus pérenne de l'industrie et nous l'avons encore plus améliorée. Grâce à l'intégration transparente de l'IA dans STAGE, nous avons créé une plateforme plus intelligente, plus rapide et plus automatisée qui permet à nos équipes d'offrir une valeur exceptionnelle à nos clients, non seulement aujourd'hui, mais aussi à l'avenir. »

Avec STAGE AI, Assembly continue de montrer la voie en matière de technologie de marketing et de commerce, prouvant que l'innovation ne consiste pas à suivre les tendances mais à les créer. Cette nouvelle évolution souligne l'engagement d'Assembly à doter ses équipes et ses clients d'une technologie permettant d'obtenir des résultats plus intelligents, plus rapides et plus significatifs.

Pour plus d'informations sur STAGE AI, consultez le site stageai.assemblyglobal.com

À PROPOS DE STAGE AI

STAGE est le système d'exploitation mondial personnalisable d'Assembly, conçu pour compléter la technologie existante des clients, relever les défis uniques en matière de données et de mesures et identifier et mettre en œuvre des optimisations en temps réel pour stimuler la performance de marque. STAGE unifie, normalise et démocratise les données à l'échelle mondiale. STAGE prend en charge n'importe quelle source de données, avec plus de 400 sources de données médiatiques et commerciales actuellement automatisées. STAGE a évolué au cours des 15 dernières années et continue d'aider ses clients à concrétiser à grande échelle la puissance de leurs données et à identifier des opportunités de croissance. STAGE est à l'origine de plus de vingt applications personnalisables qui permettent d'identifier les opportunités de croissance, d'améliorer l'efficacité des médias et de mesurer la performance de marque de nos clients.

À PROPOS D'ASSEMBLY

Assembly est une agence média omnicanale mondiale de premier plan qui fusionne les données, le talent et la technologie pour catalyser la croissance des marques les plus estimées au monde. Notre approche holistique associe des récits de marque convaincants à un ensemble complet de capacités médiatiques mondiales, ce qui permet d'améliorer les performances et de favoriser une expansion commerciale importante. Nos initiatives s'appuient sur STAGE, notre système d'exploitation exclusif, et sont mises en œuvre par une équipe internationale dévouée, composée de plus de 2 300 professionnels répartis dans 35 bureaux à travers le monde. Engagée dans une action déterminée, Assembly est à l'avant-garde de l'impact social et environnemental dans le domaine des agences. En tant que membre de Stagwell, le réseau challenger conçu pour révolutionner le marketing, Assembly continue d'établir de nouvelles normes d'excellence. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site assemblyglobal.com.

