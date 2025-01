VERSAMMLUNG ENTHÜLLT STAGE AI

Das realistischste, vernetzteste und zukunftsfähigste Betriebssystem der Branche ist jetzt noch intelligenter, schneller und präziser.

NEW YORK, 30. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Assembly, eine Stagwell (NASDAQ: STGW)-Agentur, ist stolz darauf, die Markteinführung von STAGE AI, der jüngsten Weiterentwicklung seines proprietären Betriebssystems STAGE, bekannt zu geben. STAGE AI wird jetzt durch künstliche Intelligenz angetrieben und stellt einen mutigen Schritt nach vorne im Engagement von Assembly für Innovation dar – indem es Kunden eine Technologie bietet, die Effizienz in großem Maßstab bietet und gleichzeitig die Inkrementalität priorisiert, um messbare Auswirkungen und Ergebnisse für das Unternehmen zu erzielen. STAGE AI arbeitet zentral mit allen STAGE Datenquellen, um Erkenntnisse mit unübertroffener Geschwindigkeit, Präzision und Skalierbarkeit zu liefern. Außerdem ermöglicht es Teams, intelligenter zu arbeiten und Aufgaben, die früher viel Zeit in Anspruch genommen haben, in optimierte, durchgängige Prozesse umzuwandeln, die bessere Ergebnisse liefern.

Assembly STAGE AI

STAGE AI wurde speziell für die Zukunft entwickelt und zeichnet sich dadurch aus, dass es KI nahtlos in das Kernstück seines Betriebssystems integriert und nicht einfach als Zusatzmodul dient.

Tim Lippa, Global Chief Product Officer bei Assembly, fügt hinzu: „Unser Blick auf KI geht über Effizienz hinaus. Es geht darum, diese transformative Technologie zu nutzen, um Ergebnisse zu erzielen, die sich direkt auf das Wachstum unserer Kunden auswirken. Mit Stage AI haben wir unser STAGE-Betriebssystem aktualisiert, um sicherzustellen, dass KI nicht nur eine Verbesserung ist – sie ist die Grundlage."

STAGE AI verschafft seinen Kunden einen Wettbewerbsvorteil, indem es proaktiv Möglichkeiten für die Markenleistung in großem Umfang identifiziert. Zum Beispiel bietet der KI-gestützte „Brand Monitor" Echtzeit-Einblicke in die Markenleistung im oberen Trichter und ermöglicht so schnellere und intelligentere Entscheidungen über die Medienzuweisung. Im Bereich des digitalen Handels ermöglicht STAGE AI eine proaktive Optimierung der Customer Journey, verbessert die Erfahrungen und steigert die Konversionsraten für optimale Geschäftsergebnisse. Die messbaren Auswirkungen sind eindeutig: STAGE AI hat die Relevanz von Kampagnen für Zielgruppen bereits um 30 % verbessert, und die Fähigkeit, Daten in Rekordgeschwindigkeit zu verarbeiten, sorgt dafür, dass Kunden der Zeit immer einen Schritt voraus sind.

„STAGE AI ist nicht nur ein Upgrade, sondern eine Transformation", sagte Rick Acampora, Global CEO von Assembly. „Dies ist die realste, vernetzteste und zukunftsfähigste Technologie in der Branche, und jetzt ist sie sogar noch besser. Durch die nahtlose Integration von KI in STAGE haben wir eine intelligentere, schnellere und stärker automatisierte Plattform geschaffen, die es unseren Teams ermöglicht, unseren Kunden nicht nur heute, sondern auch in Zukunft einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten."

Mit STAGE AI ist Assembly weiterhin führend in der Marketing- und Handelstechnologie und beweist, dass es bei der Innovation nicht darum geht, Trends zu folgen, sondern den Standard zu setzen. Diese neue Entwicklung unterstreicht das Engagement von Assembly, Teams und Kunden mit Technologien zu unterstützen, die intelligentere, schnellere und aussagekräftigere Ergebnisse liefern.

Weitere Informationen zu STAGE AI finden Sie unter stageai.assemblyglobal.com

INFORMATIONEN ZU STAGE AI

STAGE ist das anpassbare, globale Betriebssystem von Assembly, das die bestehende Technologie-Infrastruktur von Kunden ergänzt, einzigartige Daten- und Messherausforderungen bewältigt und Echtzeit-Optimierungen identifiziert und implementiert, um die Markenleistung zu steigern. STAGE vereinheitlicht, standardisiert und demokratisiert Daten auf globaler Ebene. STAGE unterstützt jede Datenquelle, wobei derzeit über 400 Quellen von Medien- und Geschäftsdaten automatisiert werden. STAGE hat sich in den letzten 15 Jahren weiterentwickelt und hilft seinen Kunden, das Potenzial ihrer Daten in großem Umfang zu nutzen und neue Wachstumsmöglichkeiten zu finden. STAGE verfügt über mehr als zwanzig anpassbare Anwendungen, die unseren Kunden Wachstumschancen aufzeigen, Medieneffizienz bieten und die Markenleistung messen.

INFORMATIONEN ZU ASSEMBLY

Assembly ist eine führende globale Omnichannel-Medienagentur, die Daten, Talente und Technologie zusammenführt, um das Wachstum der weltweit angesehensten Marken zu fördern. Unser ganzheitlicher Ansatz verbindet überzeugende Markenerzählungen mit einer umfassenden Palette globaler Medienkapazitäten, um die Leistung zu steigern und die Expansion des Unternehmens zu fördern. Unsere Initiativen werden von STAGE, unserem firmeneigenen Betriebssystem, unterstützt und von einem engagierten globalen Team von über 2.300 Fachleuten in 35 Niederlassungen weltweit umgesetzt. Assembly hat sich zu zielgerichtetem Handeln verpflichtet und ist führend im Bereich der sozialen und ökologischen Auswirkungen im Bereich der Agenturen. Als stolzes Mitglied von Stagwell, dem Herausforderernetzwerk, das das Marketing revolutionieren will, setzt Assembly weiterhin neue Maßstäbe für hervorragende Leistungen. Weitere Informationen finden Sie unter assemblyglobal.com.

