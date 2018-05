Assessor/agente indicado pelo tribunal relativo ao airbag da Takata anuncia o lançamento do processo de reclamações por lesões pessoais ou morte acidental

O Professor Eric D. Green, assessor indicado pelo tribunal do Fundo de Restituição Individual ("IRF") da Takata de US$ 125 milhões do Departamento de Justiça e agente indicado pelo tribunal do Fundo Fiduciário de Remuneração Tort do Airbag da Takata ("TATCTF") criado no caso de bancarrota da Takata, anunciou hoje que lançou o programa de remuneração para indivíduos que sofreram lesão pessoal ou morte acidental causada pela ruptura ou implementação agressiva de um inflador de airbag de fase estabilizada à base de nitrato de amônio da Takata (um "Defeito no Inflador do Airbag da Takata"). O TATCTF tem cerca de US$ 140 milhões.

Há três tipos de reclamações que podem ser levadas pelos indivíduos que sofreram lesão ou morte acidental causada por um Defeito no Inflador do Airbag da Takata: (i) uma "Reclamação ao IRF" para remuneração do IRF, o fundo de restituição por lesão pessoal ou morte acidental supervisionado pelo Assessor indicado pelo tribunal e estabelecido de acordo com a Ordem de Restituição impetrada pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Oriental de Michigan (o "Tribunal Distrital") em 27 de fevereiro de 2017, em conjunto com o caso criminal do Departamento de Justiça contra a Takata, U.S. v. Takata Corporation, Caso No. 16-cr-20810 (E.D. Mich.); (ii) uma "Reclamação Fiduciária" contra a Takata, que deve ser resolvido por meio do TATCTF, supervisionado pelo Fiduciário e estabelecido em conjunto com o Plano de Reorganização do Capítulo 11 da Takata (o "Plano de Bancarrota") no Tribunal de Bancarrota para o Distrito de Delaware (o "Tribunal de Bancarrota"), e (iii) uma "Reclamação POEM" contra uma Fabricante de Equipamento Original Participante (uma "POEM"; atualmente a única POEM é a Honda/Acura), que deve ser resolvida de acordo com o Plano de Bancarrota por meio do TATCTF supervisionado pelo Fiduciário.

Cada um desses três tipos de reclamações possui seus próprios requisitos de elegibilidade e cada tipo de reclamação cobre somente lesões físicas e morte acidental resultante de um Defeito no Inflador do Airbag da Takata. As reclamações relacionadas a lesões ou morte acidental causadas por outros componentes do airbag -- tais como falha no acionamento do airbag, acionamento espontâneo do airbag, lesões por colisão não relacionadas ao inflador ou perdas econômicas não relacionadas a lesões físicas ou morte -- não são cobertas pelos três tipos de alegações descritas acima.

As pessoas agora podem acessar os formulários de reclamação, que inclui instruções detalhadas sobre como registrar uma reclamação, no site do IRF, www.takataspecialmaster.com, ou no site do TATCTF, www.TakataAirbagInjuryTrust.com.

Supervisão do processo de reclamações e recursos para mais informações

O professor Green foi indicado pelo Tribunal Distrital para servir como Assessor indicado pelo tribunal supervisionando as reclamações ao IRF e foi nomeado pelo Tribunal de Bancarrota para atuar como Fiduciário supervisionando as reclamações fiduciárias e reclamações POEM.

Para mais informações sobre requisitos de elegibilidade, cumprimento de prazos e como registrar uma reclamação, acesse www.takataspecialmaster.com, www.TakataAirbagInjuryTrust.com, e-mail Questions@TakataAirbagInjuryTrust.com, ou ligue grátis para (888) 215-9544.

