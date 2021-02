Assistierte Reproduktion Unicorn Basecare Medical geht in Hongkong an die Börse

SUZHOU, China, 2. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Suzhou Basecare Medical Co., Ltd. (Basecare Medical) - das am 8. Februar 2021 an der Hongkonger Börse notiert werden soll - ist das neueste Unicorn im Bereich der assistierten Reproduktion. Der geplante Börsengang kommt nach einem sehr erfolgreichen und profitablen Jahr 2020, einer günstigen Regulierung der Industrie und einer massiv wachsenden Nachfrage nach IVF-Dienstleistungen in Festlandchina.