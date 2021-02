Procréation assistée : la licorne Basecare Medical va être introduite en bourse à Hong Kong

Basecare Medical, fondée en 2019 à Jiangsu, en Chine, a suscité beaucoup d'intérêt pour son kit de test PGT-A développé par ses soins. Le kit de test permet de dépister avec précision chaque embryon pour détecter les défauts de développement et assurer un développement sain, ce qui permet à un plus grand nombre de couples infertiles ou à risque en Chine de mettre au monde des bébés en bonne santé. C'est le premier et le seul produit de FIV de troisième génération enregistré auprès de l'Administration nationale des produits médicaux à être vendu en Chine. Cela marque également le début du marché réglementé de la troisième génération de FIV en Chine et d'un énorme marché de la technologie génétique de reproduction.

S'exprimant lors de la conférence de presse avant l'introduction en bourse, le fondateur et président de Basecare Medical, Liang Bo, a déclaré : « La Chine est malheureusement un pays qui compte un grand nombre de malformations congénitales. Actuellement à un taux d'environ 5 %, j'espère que dans les 5 à 10 prochaines années, notre société pourra promouvoir l'utilisation de solutions de FIV de troisième génération pour réduire ce nombre. Avec les incroyables développements des services de test, qui rendent cette technologie moins chère, plus efficace, plus précise et plus accessible, notre mission est d'aider plus de couples à mettre au monde des bébés en bonne santé. »

En Chine, le marché de la technologie FIV est à la fois énorme et en pleine croissance. Selon un rapport de Frost & Sullivan, la demande est passée de 300 millions de CNY en 2015 à 2,5 milliards de CNY en 2019 (calculé sur la base des recettes des ventes aux prix départ usine), soit un taux de croissance annuel cumulé de 70,8 %. À l'avenir, cette tendance exponentielle devrait se poursuivre avec une demande prévue de 25,5 milliards de CNY en 2024.

Pour Basecare Medical, la demande du marché pour les produits PGT-A utilisés à des fins limitées de recherche scientifique a augmenté de 126,8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre près de 18 millions de CNY en 2019. Même malgré la pandémie de COVID-19, la croissance des revenus a augmenté de 35,48 % au cours des 9 premiers mois de 2020 pour atteindre 15,61 millions de CNY. Pour l'entreprise, ces produits génèrent une marge bénéficiaire très élevée qui a atteint 48,2 % au cours de la même période.

Après l'introduction en bourse, Basecare Medical a également annoncé deux nouveaux produits de tests génétiques préimplantatoires (PGT) : les kits PGT-M et PGT-SR, qui, avec les kits PGT-A, formeront une série complète de kits de test. Les kits PGT-M et PGT-SR devraient être enregistrés et approuvés par l'Administration nationale des produits médicaux en 2022 et 2024 respectivement, ce qui consolidera encore la position de leader de Basecare Medical sur le marché chinois des kits de tests génétiques de FIV de troisième génération.

Avec un flux de trésorerie positif, Basecare Medical s'engage à reverser 20 % des bénéfices des ventes de produits à la commercialisation des kits de test PGT-A. L'intention est de répondre à la forte demande du marché avec une solution efficace et accessible, permettant à un plus grand nombre de couples de connaître les kits de test PGT-A de Basecare Medical et donc d'augmenter les bénéfices de la société de manière exponentielle. Selon cette méthode, les autres produits de la société, à savoir les kits PGT-M, PGT-SR, CNV et WES, seront également commercialisés entre 2022 et 2025. Alors que l'entreprise s'étend pour couvrir davantage de domaines de produits, Basecare Medical cherche également à se concentrer sur l'application et la recherche des technologies génétiques dans le domaine de la fertilité.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1427858/1.jpg

SOURCE Basecare