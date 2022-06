Associação Nacional de Turismo Receptivo e Doméstico da Moldávia (ANTRIM) lança documentário: "Um Pequeno País Com Um Grande Coração"

O filme documenta essa história por meio dos olhos de oito anfitriões de cinco pousadas rurais da Moldávia: Sergiu (Hanul lui Hanganu), Liuba (Vila Roz), Dan, Zaharia e Tatiana (Casa Veche), Ana (Gagauz Sofrasi), Olesea e Anatol (Eco-Resort Butuceni). Na inesperada linha de frente desta crise humanitária, eles decidiram de imediato abrir suas casas de hóspedes, normalmente usadas para receber turistas, para oferecer refúgio seguro e um sorriso de boas-vindas a seus hóspedes ucranianos.

Outra mensagem importante: o espectador entende a partir deste contexto complexo e dramático a natureza da hospitalidade da Moldávia. Genuína, mesmo em tempos de crise.

O filme também conta a história de como um pequeno setor de turismo se uniu de imediato e agiu em resposta a uma emergência humanitária, como pode ser visto na campanha da Moldávia pela Paz. Isso destaca a força potencial e o impacto positivo do turismo.

Finalmente, o documentário leva o espectador por toda a Moldávia para conhecer alguns lugares desconhecidos deste país pouco conhecido. O que você verá pode surpreendê-lo, e o filme convida os espectadores a visitarem e vivenciarem eles mesmos essa hospitalidade.

O documentário recebe seu nome pela forma como a imprensa internacional e as Nações Unidas começaram a se referir à Moldávia graças à sua resposta sincera à crise dos refugiados, apesar do pequeno tamanho do país, com 2,6 milhões de pessoas e recursos limitados.

Para mais informações sobre "Um Pequeno País Com Um Grande Coração" e como exibir o documentário, entre em contato com: [email protected].

O documentário é dirigido por Daniela Donici e Lucia Lupu com produção da ANTRIM/Lulu Creative. Imagem do filme por Lucian Spătaru. O documentário conta com suporte da Associação Nacional de Turismo Receptivo e Doméstico da Moldávia (ANTRIM) e Moldova Travel com o apoio da EDGE, Buy-in Moldova Competitiveness Transition Activity, financiada pela USAID.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=8Orrpzu202c

FONTE National Inbound and Domestic Tourism Association of Moldova (ANTRIM)

SOURCE National Inbound and Domestic Tourism Association of Moldova (ANTRIM)