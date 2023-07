Associações de saúde pública Lady Mireille e Sir Dennis Gillings Global avançam na próxima geração de líderes

NOVA YORK e PARIS, 25 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Pasteur Foundation US e o Institut Pasteur têm o prazer de anunciar que as bolsas de estudos 2023 Lady Mireille e Sir Dennis Gillings Global Public Health foram conferidas. Aqueles que se destacam na ciência terão uma rara oportunidade de adquirir uma visão empresarial e financeira e sairão com as habilidades necessárias para se tornarem empreendedores de sucesso no ambiente de saúde pública, influenciando as gerações futuras.

As bolsas, a visão de Lady Mireille Gillings, são selecionadas por um grupo sem precedentes de parceiros internacionais composto pela Universidade de Cambridge, Universidade de North Carolina Gillings School of Global Public Health e Universidade de Concordia, em Montreal. Esta colaboração, ancorada pelo Institut Pasteur, garante um grupo diversificado e bem representado de recursos acadêmicos, liderança docente e expertise, em conjunto com oportunidades incomparáveis.

"Os futuros líderes em saúde pública devem ter habilidades sobre o que chamo de 3Ms: management (gestão), money (dinheiro) e medicine (medicina)", disse Lady Mireille Gillings, "as bolsas de estudo foram desenvolvidas para construir visão de negócios além da experiência científica, o que é fundamental para a próxima geração de cientistas globais".

As bolsas de estudos de dois anos de pós-doutorado visam incutir entendimento financeiro e empreendedorismo empresarial em um cenário de excelência em pesquisa, capacitando os participantes com as habilidades para ter sucesso no ambiente da saúde pública. Os candidatos devem estar se formando ou ter finalizado o doutorado nos dois anos anteriores na Universidade de Cambridge, da North Carolina Gillings School of Global Public Health ou Universidade de Concordia.

"Com a COVID-19, vimos que a ciência deve cruzar todas as fronteiras. Também vimos como é crítico combinar ciência e habilidades de negócios. As bolsas representam uma colaboração transfronteiriça e multidisciplinar única", de acordo com o professor Sir Stewart Cole, KCMG, FRS, presidente do Institut Pasteur.

"As Bolsas Globais de Saúde Pública Lady Mireille e Sir Dennis Gillings são financiadas e apoiadas pela liderança visionária de Lady Mireille Gillings. Eles apresentam uma oportunidade empolgante de estabelecer um vínculo explícito entre liderança científica e empresarial que crie líderes de saúde pública de última geração com uma base sólida para melhorar vidas", de acordo com Greg Corsico, Diretor da Pasteur Foundation US.

A Pasteur Foundation US

A Pasteur Foundation apoia o intercâmbio científico americano por meio de bolsas de estudos de pós-doutorado, estágios de verão de graduação e programas relacionados que promovem a descoberta científica. Desde 2001, graças ao generoso apoio de nossos amigos e outros apoiadores, a Pasteur Foundation US patrocinou mais de 200 bolsistas de pós-doutorado para trabalhar no Institut Pasteur.

Institut Pasteur

Desde sua criação, em 4 de junho de 1887, o Institut Pasteur está na vanguarda da pesquisa de doenças infecciosas, neurociências e pesquisas básicas relacionadas. Por mais de 128 anos, o instituto se dedica à prevenção e tratamento de doenças por meio de pesquisa, ensino e iniciativas de saúde pública. Em todo o mundo, milhares de pesquisadores treinados do Pasteur compartilham os valores que formam o núcleo da comunidade do Institut Pasteur:

Originalidade da abordagem científica;

Dedicação às aplicações da pesquisa;

Abordagem humanista para as necessidades globais de saúde pública; e

Compromisso em compartilhar conhecimento e expertise com a comunidade internacional.

O Institut Pasteur é uma organização sem fins lucrativos e conta com a generosidade e o apoio do público para realizar seus programas de pesquisa. Além de seus mais de 130 laboratórios, o Institut abriga instalações para plataformas tecnológicas de última geração, um centro de ensino e Biobank. Um ativo único, o Institut Pasteur's International Network é um complexo global de 33 laboratórios de pesquisa e saúde pública em cinco continentes. Cada unidade contribui substancialmente para a vigilância e tratamento da saúde pública local, bem como para o monitoramento global da saúde.

Com sua estrutura única e sua história de prestígio como berço da microbiologia, o Institut Pasteur está há muito tempo na vanguarda da inovação, adaptando-se ao mundo em rápido desenvolvimento da pesquisa biológica e suas aplicações.

As prioridades atuais do Institut incluem:

Foco estratégico em doenças infecciosas, microbiologia, virologia, imunologia e neurologia;

Um compromisso com a investigação de doenças novas e emergentes;

Uma perspectiva global para promover a história de 128 anos do Institut de trabalhar em 5 continentes com grandes organizações de saúde pública e ministérios da saúde.

FONTE Pasteur Foundation US

