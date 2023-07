Les bourses pour la santé publique mondiale Lady Mireille et Sir Dennis Gillings font progresser la prochaine génération de responsables

NEW YORK, et PARIS, 25 juillet 2023 /PRNewswire/ -- La Pasteur Foundation US et l'Institut Pasteur ont le plaisir d'annoncer que la cohorte 2023 des bourses pour la santé publique mondiale Lady Mireille et Sir Dennis Gillings a été attribuée. Les candidats qui excellent dans le domaine scientifique auront la chance exceptionnelle d'acquérir un sens des affaires et des finances et d'en ressortir avec les compétences nécessaires pour devenir des entrepreneurs prospères dans l'environnement de la santé publique, influençant ainsi les générations futures.

Les bourses, fruit de la vision de Lady Mireille Gillings, sont gérées par un groupe inédit de partenaires internationaux composé de l'université de Cambridge, de la Gillings School of Global Public Health de l'université de Caroline du Nord et de l'université Concordia, à Montréal. Cette collaboration, ancrée à l'Institut Pasteur, en France, garantit un regroupement diversifié et bien représenté de ressources académiques, de leadership universitaire et d'expertise, ainsi que des opportunités inégalées.

« Les futurs responsables de la santé publique doivent posséder des compétences dans ce que j'appelle les 3M : gestion, argent et médecine », a déclaré Lady Mireille Gillings. « Les bourses sont conçues pour développer le sens des affaires en plus de l'expérience scientifique, ce qui est essentiel pour la prochaine génération de scientifiques mondiaux. »

Les bourses postdoctorales de deux ans visent à inculquer la compréhension financière et l'esprit d'entreprise sur fond d'excellence en matière de recherche, en dotant les participants des compétences nécessaires pour réussir dans l'environnement de la santé publique. Les candidats doivent être en train de préparer un doctorat ou l'avoir obtenu au cours des deux dernières années à l'université de Cambridge, à la Gillings School of Global Public Health de l'université de Caroline du Nord ou à l'université Concordia.

« Avec la COVID-19, nous avons vu que la science devait franchir toutes les frontières. Nous avons également constaté à quel point il est essentiel de combiner les compétences scientifiques et commerciales. Les bourses représentent une collaboration transfrontalière et pluridisciplinaire unique », selon le professeur Sir Stewart Cole, KCMG, FRS, président de l'Institut Pasteur.

« Les bourses pour la santé publique mondiale Lady Mireille et Sir Dennis Gillings sont financées et soutenues par le leadership visionnaire de Lady Mireille Gillings. Elles représentent une opportunité passionnante d'établir un lien explicite entre le leadership scientifique et le leadership commercial qui donne aux responsables de la santé publique de la prochaine génération des bases solides pour améliorer les conditions de vie », a indiqué Greg Corsico, directeur de la Pasteur Foundation US.

La Pasteur Foundation US

La Pasteur Foundation soutient les échanges scientifiques américains par le biais de bourses postdoctorales, de stages d'été pour les étudiants de premier cycle et d'autres programmes connexes qui font progresser la découverte scientifique. Depuis 2001, grâce au soutien généreux de nos amis et d'autres donateurs, la Pasteur Foundation US a parrainé plus de 200 boursiers postdoctoraux pour travailler à l'Institut Pasteur.

L'Institut Pasteur

Depuis sa création le 4 juin 1887, l' Institut Pasteur est à l'avant-garde de la recherche sur les maladies infectieuses, les neurosciences et la recherche fondamentale connexe. Depuis plus de 128 ans, l'institut se consacre à la prévention et au traitement des maladies par la recherche, l'enseignement et les initiatives de santé publique. Dans le monde entier, des milliers de chercheurs formés par Pasteur partagent les valeurs qui sont au cœur de la communauté de l'Institut Pasteur :

Une originalité de l'approche scientifique ;

Un dévouement aux applications de la recherche ;

Une approche humaniste des besoins mondiaux en santé publique ;

Un engagement à partager les connaissances et l'expertise avec la communauté internationale.

L'Institut Pasteur est un organisme à but non lucratif et compte sur la générosité et le soutien du public pour mener à bien ses programmes de recherche. En plus de ses plus de 130 laboratoires, l'institut abrite des plateformes technologiques de pointe, un centre d'enseignement et une biobanque. Atout unique, le réseau international des Instituts Pasteur est un complexe mondial de 33 laboratoires de recherche et de santé publique répartis sur les cinq continents. Chaque site contribue largement à la surveillance et au traitement de la santé publique au niveau local, ainsi qu'à la surveillance de la santé mondiale.

Fort de sa structure unique et de son histoire prestigieuse qui en fait le berceau de la microbiologie, l'Institut Pasteur est depuis longtemps à l'avant-garde de l'innovation et s'adapte à l'évolution rapide du monde de la recherche biologique et de ses applications.

Les priorités actuelles de l'institut sont les suivantes :

Une orientation stratégique sur les maladies infectieuses, la microbiologie, la virologie, l'immunologie et la neurologie ;

Un engagement envers la recherche de maladies nouvelles et émergentes ;

Une perspective globale dans la continuité des 128 ans de travail de l'institut sur les 5 continents avec les principaux organismes de santé publique et ministères de la Santé.

