Association européenne d'hématologie : AHL2011 : un contrôle exceptionnel de la maladie avec une moindre exposition au BEACOPP et une toxicité minimisée de ce produit chez les patients atteints d'un lymphome de Hodgkin avancé

L'administration de six cycles de BEACOPP permet une meilleure maîtrise à long terme de la maladie que l'ABVD dans le traitement du lymphome de Hodgkin avancé, mais elle est associée à une toxicité hématologique plus fréquente et à un risque plus élevé de myélodysplasie/leucémie aiguë et d'infertilité. L'AHL2011 démontre qu'un traitement en désescalade qui fait passer du BEACOPP à l'ABVD est possible après l'administration de deux cycles de BEACOPP chez la plupart des patients (84 %) qui ont atteint un PET2 négatif. Cela maintient le même niveau de contrôle de la maladie et réduit drastiquement le risque de toxicité du traitement par rapport aux patients qui ont reçu les six cycles standard de BEACOPP. Autrement dit, sans nouveau médicament, cette approche basée sur l'évaluation de la réponse précoce ayant recours à l'imagerie fonctionnelle (tomographie à émission de positrons ou TEP) améliore la prise en charge des patients souffrant d'un lymphome de Hodgkin avancé, offrant un meilleur équilibre entre la tolérance et l'efficacité du traitement à base de BEACOPP et un meilleur résultat pour le patient (5y-PFS > 85 % et 5y-OS > 95 %) que l'ABVD.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/622259/EHA_Logo.jpg )

Présentateur : Dr Olivier Casasnovas

Affiliation : Service d'Hématologie, Dijon, France

Sujet : ANALYSE FINALE DE L'ÉTUDE LYSA RANDOMISÉE DE PHASE III PORTANT SUR LE AHL2011 ET COMPARANT LA DÉSESCALADE PRÉCOCE DU TRAITEMENT GUIDÉ PAR TEP À UNE STRATÉGIE NON SURVEILLÉE PAR TEP CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS D'UN LYMPHOME DE HODGKIN AVANCÉ

Le résumé S110 sera présenté par Olivier Casasnovas le vendredi 15 juin, de 11 h 30 à 11 h 45, dans la salle A2.

À propos du Congrès annuel de l'EHA

Tous les ans, en juin, l'EHA organise son congrès annuel dans une grande ville européenne. Après cinq ans d'absence, le congrès revient à Stockholm. Le congrès s'adresse aux professionnels de la santé qui travaillent dans le domaine de l'hématologie ou qui s'y intéressent.

Les thèmes du programme scientifique vont de la physiologie et du développement des cellules souches à la leucémie ; du lymphome au diagnostic et au traitement ; des globules rouges aux globules blancs et aux troubles plaquettaires ; de l'hémophilie au myélome ; de la thrombose aux troubles de la coagulation, ainsi que de la transfusion à la greffe de cellules souches.

Embargo

Sachez que notre politique d'embargo s'applique à tous les résumés sélectionnés dans les conférences de presse. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter les lignes directrices pour les médias du congrès en cliquant ici.

Site web : www.ehaweb.org

SOURCE European Hematology Association