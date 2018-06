Association européenne d'hématologie : une nouvelle immunothérapie à cellules CAR-T anti-CD22 sauve la vie d'enfants atteints de leucémie

La leucémie aiguë lymphoblastique B (LAL-B) est un cancer hématologique mortel généralement traité par chimiothérapie ou allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (allo-CSH), et la thérapie cellulaire CD19-CAR-T s'est avérée efficace dans le traitement des patients atteints de LAL-B récurrente ou réfractaire (r/r). Cependant, certains patients deviennent réfractaires à ces options thérapeutiques et rechutent. Dans cette étude, nous avons évalué la thérapie à cellules CD22-CAR-T humanisées en tant qu'option thérapeutique pour les patients pédiatriques atteints de LAL-B r/r qui n'ont pas réagi à plusieurs traitements, notamment l'allo-CSH et la thérapie cellulaire CD19-CAR-T. La société Shanghai Yake Biotech a fourni le vecteur lentiviral avec un modèle CAR anti-CD22 humanisé. Nous avons produit les cellules CD22-CAR-T et mené les protocoles cliniques dans notre hôpital. Le traitement est très efficace avec un taux de réponse global (TRG) de 86,7 % et un taux de rémission complète (RC) de 80,0 %. Les cas de réponse ont enregistré un taux de survie sans progression (PFS) de 91,7 % au cours d'une période de suivi médiane de 108 (46-199) jours. Le traitement présente également un excellent profil de sécurité avec des effets secondaires mineurs et aucun décès. Notre étude démontre que la thérapie cellulaire CD22-CAR-T est une option thérapeutique hautement efficace et sûre pour les patients pédiatriques atteints de LAL-B r/r, y compris ceux qui ne réagissent pas à la thérapie CD19-CAR-T et à l'allo-CSH. Ce traitement apporte un nouvel espoir à ces patients autrement intraitables.

Présentateur : Dr Jing Pan

Affiliation : Beijing Boren Hospital, Pékin, Chine

Sujet : EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ DE LA THÉRAPIE CELLULAIRE CAR-T CIBLANT L'ANTIGÈNE CD22 CHEZ 15 PATIENTS PÉDIATRIQUES ATTEINTS DE LEUCÉMIE AIGUË LYMPHOBLASTIQUE B RÉCURRENTE OU RÉFRACTAIRE.

L'abstract S832 sera présenté par Jing Pan le samedi 16 juin de 11 h 30 à 11 h 45 dans la salle A8.

À propos du Congrès annuel de l'AEH

Chaque année au mois de juin, l'AEH organise son Congrès annuel dans une grande ville européenne. Cinq ans plus tard, le Congrès revient à Stockholm. Le Congrès est destiné aux professionnels de la santé qui travaillent ou sont intéressés par le domaine de l'hématologie.

Les sujets du programme scientifique vont de la physiologie et du développement des cellules souches à la leucémie, en passant par les lymphomes, le diagnostic et le traitement, les globules rouges, les troubles des globules blancs et des plaquettes, l'hémophilie et le myélome, la thrombose et les troubles hémorragiques, ainsi que la transfusion et la transplantation de cellules souches.

