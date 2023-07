Assurant un avenir plus vert, les produits d'équipement à énergie renouvelable de XCMG Machinery rayonnent dans les grands projets de construction

XUZHOU, Chine, 7 juillet 2023 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (« XCMG »), l'un des trois plus grands fabricants d'engins de construction au monde, s'engage à stimuler la transformation écologique de l'industrie et à promouvoir l'utilisation d'équipements fonctionnant aux nouvelles énergies dans les projets de construction.

Récemment, la grue sur chenilles XGC11000A de XCMG a achevé avec succès le levage et l'installation de la première double éolienne tandem efficace et compacte de 2,7 MW au monde, Huaneng « Sairui », au parc éolien Huaneng Tongyu à Jilin. En tant que projet national clé de R&D, « Sairui » révolutionne la technologie éolienne conventionnelle, ouvrant une nouvelle voie de développement qui élargit considérablement l'échelle des ressources éoliennes pouvant être développées.

Grâce à des investissements considérables dans la R&D de produits fonctionnant aux nouvelles énergies, XCMG pose vigoureusement les bases de technologies connexes, parmi lesquelles le contrôle électronique, la batterie et l'entraînement électrique, accélérant ainsi la fabrication écologique et intelligente en mettant l'accent sur la transformation industrielle et la mise à niveau.

Le mois dernier, XCMG a envoyé plus de 100 unités de chariots élévateurs Kunpeng à ses clients à l'étranger depuis son site de fabrication écologique et intelligent de chariots élévateurs. Le chariot élévateur électrique de la série Kunpeng est conçu pour répondre aux besoins diversifiés des clients internationaux, offrant des performances plus élevées, un système de sécurité et une expérience interactive, et il se décline en trois modèles : le modèle G à double entraînement haute performance, le modèle C amélioré, et le modèle 5 S standard.

En juin également, XCMG a livré un lot de chargeuses entièrement électriques XC968-EV à des clients d'Asie du Sud-Est, où les engins fonctionnant aux nouvelles énergies ont désormais la préférence de nombreux clients en raison de la hausse des prix du pétrole et de la pression pour promouvoir une économie verte. Ce modèle à gros tonnage avec une puissance robuste et des performances exceptionnelles adopte le système d'entraînement « triple moteur » qui permet d'éliminer les émissions tout en réduisant le bruit.

Le système de contrôle électrique autodéveloppé de XCMG peut facilement relever les défis liés aux différentes conditions de construction ; le système hydraulique avancé et la technologie de contrôle intelligente améliorent également l'efficacité de travail et la précision de maniabilité. Le chargeur électrique XC968-EV peut fonctionner pendant six à huit heures avec une heure de charge, comme cela a été également souligné pour le dernier camion-malaxeur électrique 4804BIIVE de XCMG lors du Salon chinois du béton 2023 le mois dernier à Nankin, en Chine.

« À l'avenir, nous nous efforcerons d'aider nos clients à réussir grâce à des équipements numériques, écologiques et intelligents et des solutions intégrées, afin de construire ensemble un avenir plus vert pour tous », a déclaré Yang Dongsheng, directeur général de XCMG.

