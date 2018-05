Astea International presenteert de nieuwste versie van zijn Alliance™ managementsoftware voor de buitendienst en het mobiliteitsplatform tijdens het Field Service Forum in Amsterdam

"Het thema van het Field Service Forum 2018 is The Future of Customer Engagement, [De toekomst van klantenbinding], wat perfect past op het klantgerichte ontwerpprincipe van de nieuwste versie van ons Alliance-platform," aldus Emily Hackman, Director Global Marketing bij Astea International. "Alliance Enterprise stelt dienstverlenende organisaties in staat om tegemoet te komen aan de eisen van de klant voor intuïtieve, mobiele, realtime interacties die zorgen voor transparantie, zichtbaarheid en controle over de relatie met hun serviceprovider. Ons klantenportaal en de mobiele zelfbedienings-app voor klanten zijn uitgebreid met functies zoals het maken van afspraken, live chat met een vertegenwoordiger, en Uber-achtige visualisaties van monteurs die op de locatie van een klant aankomen. Dit zijn allemaal voorbeelden van het soort slimme zelfbedieningshandelingen die de klant momenteel van hun servicebedrijf verwacht."

Deelnemers aan het Field Service Forum, zorg ervoor dat u de volgende sessie van Astea bijwoont:

Track 3: How the Right Customer Experience Can Maximize Customer Profitability

Wie: Bart van den Hurk, Senior Business Consultant

Wanneer: donderdag, 31 mei 2018, 11:30 uur

De meest recente versie van Alliance, officieel Alliance Enterprise genoemd, zal de meest transformatieve release van een softwareversie zijn voor Astea's paradepaardje. Deze release zal een geheel nieuwe uitstraling hebben alsmede innovatieve mogelijkheden ontworpen om de efficiëntie van servicewerkzaamheden te maximaliseren, de klantervaring te digitaliseren en verbeteren, de effectiviteit van de buitendienst te verbeteren en organisaties te helpen bij hun concurrentie-inspanningen in een wereldwijde strijd voor geschoolde arbeidskrachten.

Alliance Enterprise biedt ook geavanceerde planningsmogelijkheden voor externe hulpmiddelen en contractanten via de meest populaire portals voor werknemers. Het zal ook de Just-in-Time Service™ activeren door te integreren met de meest populaire leveranciers zodat de leveringsdatum van de onderdelen gecoördineerd wordt met de aankomstdatum van de monteur. Alliance Enterprise zal ook meer intelligentie leveren via meerdere mediums, inclusief geïntegreerde en externe bedrijfsintelligentie, rapportage, dashboards en scorecards, voor elke belanghebbende in het ecosysteem van een organisatie. Informatie zal toegankelijk zijn via één van de nieuwe 'native applications' en portal-interfaces die deel uitmaken van de uitgebreide Alliance-mobiliteitstoepassingen. Klanten, teamleiders, partners, leidinggevenden en technici kan nu elk aansluiting vinden met de kritische bedrijfstoepassingen en opkomende technologieën door gebruik te maken van de native applications die voortbouwen op de bekroonde Alliance Mobile Edge™-toepassing.

