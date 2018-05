Astea International présentera la plus récente version de sa plateforme Alliance™ pour gestion des services de terrain et mobilité à l'occasion du Field Service Forum d'Amsterdam

« Le thème pour le Field Service Forum 2018 porte sur l'avenir de l'engagement de la clientèle et ceci s'aligne parfaitement sur le principe conceptuel axé sur le client de la toute dernière version de notre plateforme Alliance, » a fait remarquer Emily Hackman, directrice du marketing mondial chez Astea International. « Alliance Enterprise donne aux organisations de services les moyens de répondre à la demande de leurs clients en interactions intuitives, mobiles, en temps réel, leur apportant transparence, visibilité et contrôle dans leur relation avec leurs prestataires de services. Notre portail pour clientèle et notre app mobile pour self-service offert aux clients ont été renforcés de fonctionnalités comme la prise de rendez-vous, la discussion en direct avec un agent de services et des visualisations de style Uber sur les techniciens arrivant sur les sites de clients. Ce sont tous des exemples du type d'interactions intelligentes en self-service que les clients peuvent attendre désormais de leur société de services. »

Participants aux Field Service Forum, veillez à assister à cette session présentée par Astea :

Sur la piste 3 : Comment une satisfaction appropriée de la clientèle peut-elle maximiser la rentabilité de celle-ci

Par qui : Bart van den Hurk, consultant principal en affaires

Quand : jeudi matin 31 mai 2018, à 11 h 30

La toute dernière version d'Alliance, connue auparavant sous le nom d'Alliance Enterprise, représentera la parution d'une version de logiciel le plus transformateur à ce jour pour le produit phare d'Astea. Cette parution s'accompagnera d'une apparence et d'une convivialité entièrement nouvelles, de même que de capacités novatrices conçues pour maximiser l'efficacité des opérations de services, numériser et améliorer la satisfaction de la clientèle, améliorer l'efficience des employés sur le terrain et aider les organisations à rivaliser face à la guerre menée pour les talents mondiaux et la main-d'œuvre qualifiée.

Alliance Enterprise offrira également une programmation élaborée à la fois des ressources de parties tierces et des contingents d'employés par l'intermédiaire des portails actuels les plus populaires pour le recrutement. Elle activera par ailleurs Just-in-Time Service™ (Le service juste à temps) en s'intégrant aux opérateurs les plus renommés pour coordonner les dates de livraison des pièces et les dates d'arrivée de techniciens. Alliance Enterprise fournira de même une plus grande intelligence par l'intermédiaire de nombreux médias, en particulier une intelligence économique intégrée et externe, des élaborations de rapports, tableaux de bord et feuilles de marque destinés à toute partie prenante dans un écosystème de services pour une organisation. Les informations seront accessibles grâce à n'importe quelle nouvelle interface des applications natives et des portails faisant partie des applications Alliance étendues de la mobilité. Clients, chefs d'équipe, partenaires, directeurs et techniciens peuvent désormais tous se connecter sur des apps et technologies émergentes critiques d'entreprise en utilisant des applications natives tirant parti du logiciel Alliance Mobile Edge™ couronné de récompenses.

Suivez la conversation sur @AsteaService #FieldServiceForum.

À propos d'Astea International

Astea International est un leader mondial des services sur le terrain et de la gestion de main-d'œuvre mobile, comprenant l'intégralité des éléments fondamentaux constituant une gestion complète des cycles de vie des services : gestion de la clientèle, gestion des services, gestion des actifs, gestion de logistique avancée et inverse, gestion et optimisation de main-d'œuvre mobile. La technologie d'Astea aide les meilleures sociétés mondiales orientées sur les services à générer des profits plus élevés. Elle équilibre ainsi satisfaction de la clientèle et niveau de services grâce à une communication proactive procurant une expérience harmonieuse, constante et hautement personnalisée à chaque point de contact des relations avec le client. Les solutions d'Astea ('Intelligence du service. La preuve par l'entreprise') unifient processus, personnes, pièces et informations afin de concentrer l'organisation tout entière sur la création d'une valeur durable dans des marchés mondiaux hautement compétitifs.

www.astea.com. Service Smart. Enterprise Proven.

© 2018 Astea International Inc. Astea, Astea Alliance, Alliance Mobile Edge, Alliance Enterprise et Just-in-Time Service sont des marques de commerce d'Astea International Inc.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/698219/Astea_International_Field_Service_Forum.jpg

SOURCE Astea International Inc.

Related Links

http://www.astea.com