ASTM amplía el acceso a la plataforma Compass
News provided byASTM International
Sep 08, 2025, 14:25 ET
El cambio en la relación con los distribuidores permite el acceso directo a través de ASTM Compass®.
W. CONSHOHOCKEN, Pa., 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Para satisfacer la creciente demanda de los clientes de formatos y flujos de trabajo digitales sofisticados, ASTM International está ampliando sus esfuerzos de venta directa y no renovará su larga y fructífera relación comercial con Accuris (antes IHS).
"Hemos estado escuchando la voz de nuestros clientes y usuarios, y estamos entusiasmados por colaborar más directamente para innovar en la entrega de la información y los datos que necesitan hoy y en el futuro", señaló Andy Kireta, presidente de ASTM. "Accuris ha sido un socio excelente para ASTM a lo largo de los años, y les deseamos lo mejor en el futuro a medida que su negocio evoluciona".
ASTM ha completado recientemente una revisión plurianual de su infraestructura informática existente, lo que ha permitido introducir mejoras significativas en su producto estrella, ASTM Compass®. Con la plataforma recientemente mejorada, ASTM se encuentra en una posición única para proporcionar a los usuarios de normas soluciones ampliadas, lo que les permite sacar más partido a sus normas.
Como parte de las mejoras, ASTM está bien posicionada para asociarse con los usuarios de normas con el fin de desarrollar e implementar las herramientas y conexiones que les permitan incorporar fácilmente las normas y el contenido técnico en sus flujos de trabajo cotidianos.
Las ventajas disponibles para los suscriptores de ASTM Compass incluyen:
- Opciones de formato tanto HTML como PDF, para que los usuarios puedan utilizar el contenido de la forma más flexible posible.
- Contenido adicional de AASHTO, AATCC, API, AWS, AWWA, CGA, IES, MOD, UOP y otros.
- Resaltado con códigos de colores (ASTM Redlines) para identificar al instante los cambios en las normas, lo que ahorra tiempo, dinero y recursos.
- Una nueva y potente herramienta de colaboración que permite compartir contenido seleccionado con otros usuarios, mejorando la comunicación técnica entre departamentos y entre divisiones. Con Compass Points, los usuarios pueden añadir requisitos, escenarios de uso u otros protocolos organizativos directamente a sus normas. Estas URL únicas, permanentes y compartibles actúan como marcadores personalizados, manteniéndole siempre conectado a los datos importantes de las normas cuando estas cambian. Compass Points funciona con todas las versiones de las normas, de todos los editores de ASTM Compass.
- Función de favoritos para fijar las normas a las que se accede con frecuencia en el panel de control de Compass.
- Función de seguimiento que avisa cuando se publican nuevas versiones.
- Más de 300 vídeos ASTM creados por expertos en la materia, diseñados para incorporar rápidamente al personal nuevo, orientar sobre la ejecución adecuada de los métodos de ensayo y formar a los equipos existentes.
- También hay disponibles normas traducidas seleccionadas.
"Como propietaria del contenido, ASTM se encuentra en una posición única para atender a los clientes proporcionándoles soluciones personalizadas con una mayor eficiencia", añadió Kireta. "Desde el acceso a versiones HTML de las normas y la asistencia para el uso responsable de la IA, hasta nuevas herramientas que funcionan en conjunto con diversas plataformas digitales y flujos de trabajo, ASTM proporciona a los clientes una fuente fiable, creíble y receptiva para sus necesidades de datos en esta era digital en rápida evolución. Ahora, más clientes podrán trabajar directamente con ASTM y sentirse orgullosos de que su inversión en Compass contribuya al desarrollo de futuras normas".
Para aquellos interesados en obtener más información, el equipo de representantes de ventas y responsables de formación de ASTM está altamente cualificado para adaptar los servicios y la asistencia a las necesidades específicas de los clientes de ASTM. Si tiene alguna pregunta sobre ASTM Compass, visite astm.org/compass o póngase en contacto con el departamento de ventas. ([email protected]; +1.877.909.2786).
