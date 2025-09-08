ASTM amplía el acceso a la plataforma Compass

News provided by

ASTM International

Sep 08, 2025, 14:25 ET

El cambio en la relación con los distribuidores permite el acceso directo a través de ASTM Compass®.

W. CONSHOHOCKEN, Pa., 8 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Para satisfacer la creciente demanda de los clientes de formatos y flujos de trabajo digitales sofisticados, ASTM International está ampliando sus esfuerzos de venta directa y no renovará su larga y fructífera relación comercial con Accuris (antes IHS).

"Hemos estado escuchando la voz de nuestros clientes y usuarios, y estamos entusiasmados por colaborar más directamente para innovar en la entrega de la información y los datos que necesitan hoy y en el futuro", señaló Andy Kireta, presidente de ASTM. "Accuris ha sido un socio excelente para ASTM a lo largo de los años, y les deseamos lo mejor en el futuro a medida que su negocio evoluciona".

ASTM ha completado recientemente una revisión plurianual de su infraestructura informática existente, lo que ha permitido introducir mejoras significativas en su producto estrella, ASTM Compass®. Con la plataforma recientemente mejorada, ASTM se encuentra en una posición única para proporcionar a los usuarios de normas soluciones ampliadas, lo que les permite sacar más partido a sus normas.

Como parte de las mejoras, ASTM está bien posicionada para asociarse con los usuarios de normas con el fin de desarrollar e implementar las herramientas y conexiones que les permitan incorporar fácilmente las normas y el contenido técnico en sus flujos de trabajo cotidianos.

Las ventajas disponibles para los suscriptores de ASTM Compass incluyen:

  • Opciones de formato tanto HTML como PDF, para que los usuarios puedan utilizar el contenido de la forma más flexible posible.
  • Contenido adicional de AASHTO, AATCC, API, AWS, AWWA, CGA, IES, MOD, UOP y otros.
  • Resaltado con códigos de colores (ASTM Redlines) para identificar al instante los cambios en las normas, lo que ahorra tiempo, dinero y recursos.
  • Una nueva y potente herramienta de colaboración que permite compartir contenido seleccionado con otros usuarios, mejorando la comunicación técnica entre departamentos y entre divisiones. Con Compass Points, los usuarios pueden añadir requisitos, escenarios de uso u otros protocolos organizativos directamente a sus normas. Estas URL únicas, permanentes y compartibles actúan como marcadores personalizados, manteniéndole siempre conectado a los datos importantes de las normas cuando estas cambian. Compass Points funciona con todas las versiones de las normas, de todos los editores de ASTM Compass.
  • Función de favoritos para fijar las normas a las que se accede con frecuencia en el panel de control de Compass.
  • Función de seguimiento que avisa cuando se publican nuevas versiones.
  • Más de 300 vídeos ASTM creados por expertos en la materia, diseñados para incorporar rápidamente al personal nuevo, orientar sobre la ejecución adecuada de los métodos de ensayo y formar a los equipos existentes.
  • También hay disponibles normas traducidas seleccionadas.

"Como propietaria del contenido, ASTM se encuentra en una posición única para atender a los clientes proporcionándoles soluciones personalizadas con una mayor eficiencia", añadió Kireta. "Desde el acceso a versiones HTML de las normas y la asistencia para el uso responsable de la IA, hasta nuevas herramientas que funcionan en conjunto con diversas plataformas digitales y flujos de trabajo, ASTM proporciona a los clientes una fuente fiable, creíble y receptiva para sus necesidades de datos en esta era digital en rápida evolución. Ahora, más clientes podrán trabajar directamente con ASTM y sentirse orgullosos de que su inversión en Compass contribuya al desarrollo de futuras normas".

Para aquellos interesados en obtener más información, el equipo de representantes de ventas y responsables de formación de ASTM está altamente cualificado para adaptar los servicios y la asistencia a las necesidades específicas de los clientes de ASTM. Si tiene alguna pregunta sobre ASTM Compass, visite astm.org/compass o póngase en contacto con el departamento de ventas. ([email protected]; +1.877.909.2786).

Acerca de ASTM International 

Al mejorar los estándares y transformar los mercados, llegamos a todos los aspectos de la vida cotidiana, contribuyendo a que nuestro mundo funcione mejor.

Más de 12.000 normas ASTM se aplican en todo el mundo. Definidas y establecidas por nosotros, mejoran la vida de millones de personas cada día. En combinación con nuestros innovadores servicios empresariales, mejoran el rendimiento y ayudan a que todos confíen en los productos que compran y utilizan.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1978211/ASTM_International_Logo.jpg 

Consultas de los medios de comunicación: Dan Bergels, tel +1.610.832.9602; [email protected]

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

ASTM rozšiřuje přístup k platformě Compass

ASTM rozšiřuje přístup k platformě Compass

Společnost ASTM International rozšiřuje své aktivity přímého prodeje pro uspokojení rostoucí poptávky zákazníků po sofistikovaných digitálních...
ASTM rozširuje prístup k platforme Compass

ASTM rozširuje prístup k platforme Compass

Zmena vzťahu s predajcami umožňuje priamy prístup prostredníctvom ASTM Compass® W. CONSHOHOCKEN, Pensylvánia, 5. septembra 2025 /PRNewswire/ –...
More Releases From This Source

Explore

Paper, Forest Products & Containers

Paper, Forest Products & Containers

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Computer Software

Computer Software

Computer Software

Computer Software

News Releases in Similar Topics