ASTRO N7 -- Astronergy провела глобальную презентацию своего нового шедевра на SNEC

News provided by

Astronergy

24 May, 2023, 04:45 ET

ШАНХАЙ, 24 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Astronergy, пионер в области разработки фотовольтаических модулей TOPCon n-типа, провела 24 мая презентацию своих новых усовершенствованных модулей TOPCon n-типа ASTRO N серии ASTRO N7 на торжественной церемонии, состоявшейся в рамках выставки SNEC PV Power Expo 2023 в Шанхае (Китай), получив для них сертификат IEC от TÜV Rheinland.

Continue Reading
The poster for Astronergy ASTRO N7 n-type TOPCon PV module products.
The poster for Astronergy ASTRO N7 n-type TOPCon PV module products.
WechatIMG405
WechatIMG405

Astronergy представила свои первые модули TOPCon n-типа и запустила их массовое производство в апреле 2022 года, и полученная с тех пор положительная реакция рынка вместе с неустанным прогрессом в отрасли фотовольтаических модулей вдохновили компанию на создание нового шедевра — модулей ASTRO N7. Эти модули вобрали в себя потрясающую технологию фотоэлементов TOPCon 3.0, передовые мощности по производству модулей и углубленное понимание рынка Astronergy.

В основе новых продуктов Astronergy лежит технология TOPCon 3.0, которую компания разработала самостоятельно с использованием технологии Boron-LDSE и ряда других продвинутых разработок, благодаря которым средняя эффективность массового производства элементов достигла 25,6%, а средняя эффективность элементов опытных линий составила 26,0%.

С целью повышения производительности и надежности в новых модулях используются прямоугольные кремниевые пластины с большей площадью, чем у пластин M10 182mm, которые использовались в модулях ASTRO N5. За счет увеличения площади на 5,12% и применения технологии TOPCon 3.0 мощность одного элемента повысилась на 15% по сравнению с популярными фотоэлектрическими модулями PREC, представленными сегодня на рынке.

Кроме того, Astronergy внедрила в производство ASTRO N7 технологию фотоэлементов SMBB и использует перенаправляющее свет стеклянное покрытие с высокой пропускаемостью (для версии с двойным стеклом), что обеспечивает повышение производительности новых продуктов практически во всех сценариях использования.

Как и предыдущие модули серии ASTRO N, модули ASTRO N7 будут продаваться по меньшей мере с 12-летней гарантией на продукт и 30-летней гарантией на мощность. Деградация двух новых продуктов в первый год эксплуатации составляет значительно меньше 1%, а ежегодная деградация со второго по 30-й год эксплуатации не превышает 0,4%.

Новые усовершенствованные модули в целом отличаются более высокой мощностью и эффективностью при меньших затратах на системы BOS и более низкой нормированной стоимости энергии (LCOE). Температурный коэффициент ASTRO N7 был повышен до -0,29%/℃. С точки зрения рабочей температуры, бифациальности, LID&LETID и производительности при низком уровне излучения, обновленные продукты существенно превосходят модули ASTRO N5 по своим характеристикам.

С учетом того, что модули Astronergy серии ASTRO N уже были семь раз удостоены статуса «Лучший продукт» PVEL и получили прекрасные рыночные отзывы, следует ожидать, что новые модули покажут превосходные эксплуатационные и рыночные результаты в соответствии со слоганом компании «За зеленый мир» (For a Greener World).

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2081491/Astronergy.jpg 
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2082317/WechatIMG405.jpg

SOURCE Astronergy

Also from this source

ASTRO N7 - Astronergys neues Meisterwerk, Weltpremiere auf der SNEC

ASTRO N7 - Nueva obra maestra de Astronergy, debut mundial en SNEC

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.