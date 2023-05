ASTRO N7 - Nova obra-prima da Astronergy, lançada globalmente na SNEC

XANGAI, 24 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Astronergy, pioneira em módulos tipo-n TOPCon PV, lançou seus produtos recentemente atualizados ASTRO N tipo-n TOPCon – ASTRO N7 em uma grande cerimônia realizada na 2023 SNEC PV Power Expo em Xangai, na China, no dia 24 de maio, recebendo o IEC Certificate da TÜV Rheinland.

Desde que o primeiro produto tipo-n TOPCon foi lançado e produzido massivamente pela Astronergy em abril de 2022, o retorno positivo do mercado e a mudança em curso do mercado PV promoveram o mais novo membro da nova obra-prima – o ASTRO N7, que agregou às suas várias e fabulosas células tecnológicas TOPCon 3.0 PV, a capacidade de manufaturar módulos sofisticados e aprofundou o conhecimento do mercado da Astronergy.

No centro dos produtos recém-lançados, a Astronergy usa sua tecnologia TOPCon 3.0, desenvolvida independentemente, que introduziu a tecnologia celular Boron-LDSE e outras tecnologias sofisticadas fazendo a eficiência média da produção em massa de células atingir 25,6%, e a eficiência média das células em linhas piloto alcançar 26%.

Para melhorar o desempenho e a confiabilidade dos produtos PV, os novos produtos são compostos de wafers de retângulo de silicone com uma área maior do que wafers M10 182 mm que os produtos ASTRO N5 usavam anteriormente. Com aumento de área de 5,12% e tecnologia TOPCon 3.0, a energia de uma única célula aumentou em 15% em comparação com produtos tradicionais PREC PV no mercado.

E no processo de fabricação do ASTRO N7, a Astronergy introduziu a tecnologia de processamento de célula SMBB e utilizou películas vitrificadas de alta transmissão e redirecionadoras de luz (para a versão de vidro duplo) para possibilitar que os novos produtos tenham melhor desempenho em quase todos os cenários.

Do mesmo modo que os produtos anteriores da série ASTRO N, o ASTRO N7 terá pelo menos 12 anos de garantia de produto e 30 anos de garantia de energia. A degradação do primeiro ano de todos esses produtos é menos do que 1% e a degradação por ano no 2º e no 30º ano é menor do que 0,4%.

Visto no conjunto, os novos produtos atualizados têm mais energia e maior eficiência, com custos BOS e LCOE mais baixos. O coeficiente de temperatura do ASTRO N7 foi otimizado ainda mais para -0,29%/℃. E em termos de temperatura operacional, bifacialidade, LID&LETID e baixo desempenho de irradiação, os novos produtos atualizados têm desempenhos consistentemente fabulosos com o ASTRO N5.

Como ganhador por 7 vezes da posição PVEL "Melhor Desempenho" e pelo ótimo retorno do mercado dos produtos da Astronergy série ASTRO N, espera-se que os novos produtos tenham ótimos desempenhos e adaptação ao mercado, praticando o seu slogan – For A Greener World (Por Um Mundo Mais Verde).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2081489/Astronergy.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2082311/WechatIMG405.jpg

FONTE Astronergy

