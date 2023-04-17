Astronergy предлагает модули TOPCon 200 МВт для группы энергетических компаний Румынии

ХАНЧЖОУ, Китай, 18 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- После визита делегации EXIMPROD GRUP на производственную базу Astronergy в Хайнине 6 апреля, был подписан контракт на фотоэлектрические модули 200 МВт ASTRO N-типа по технологии TOPCon между компанией Astronergy и EXIMPROD GRUP – одним из наиболее конкурентоспособных игроков энергетического сектора Румынии.

Samuel Zhang (left), CMO at Astronergy, poses for a photo with Mihai Manole (right), CEO of the EXIMPROD GRUP, after signing a 200MW TOPCon module cooperative agreement on April 6. EXIMPROD GRUP delegation visits Astronergy PV cell workshop.

Группа компаний EXIMPROD GRUP – специалист в области проектирования, производства и разработки проектов в области энергетики. Делегация группы посетила центр тестирования фотоэлектрических элементов Astronergy, а также мастерские фотоэлектрических элементов и модулей. Тщательное тестирование и интеллектуальный производственный процесс произвели огромное впечатление – делегация получила возможность ознакомиться с передовыми научно-исследовательскими и производственными возможностями компании Astronergy.

Согласно контракту, подписанному сторонами, модули TOPCon 200 МВт будут использоваться для строительства пяти объектов солнечной энергетики группы в Румынии. Первая партия фотоэлектрических модулей TOPCon будет поставлена в начале июня этого года.

«Это начальный этап сотрудничества между нами и Astronergy, – заявила делегация EXIMPROD GRUP, – мы надеемся на успешное сотрудничество с компанией Astronergy и выполним наши обязательства по обеспечению устойчивой энергетики».

Как считает Самуэль Чжан, директор по маркетингу в Astronergy, заказ модулей 200 МВт подтверждает высокую эффективность технологии TOPCon. Он добавил, что компания рада приветствовать всех желающих в своей международной штаб-квартире, чтобы партнеры могли ознакомиться со всеми нюансами и получить полное представление об интеллектуальном процессе разработки модулей TOPCon.

«Мы уверены в том, что фотоэлектрические модули TOPCon являются лучшим выбором для большинства возможных сценариев применения, и рады тому, что наши модули TOPCon начнут применяться для выработки более экологически чистой энергии для местных жителей», – заявил Самуэль.

Учитывая три масштабных заказа TOPCon объемом свыше 1,1 ГВт для Австралии, Бразилии и Германии, очевидно, что технология TOPCon от компании Astronergy стабильно привлекает внимание заказчиков. В этот раз модули ASTRO N TOPCon впечатлили представителей EXIMPROD GRUP из Румынии, иAstronergy планирует развиваться дальше, чтобы реализовать свои миссию по созданию «более экологичного мира».

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SOURCE Astronergy