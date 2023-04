Astronergy va fournir 200 MW de modules TOPCon à un groupe énergétique roumain

HANGZHOU, Chine, 18 avril 2023 /PRNewswire/ -- Astronergy et EXIMPROD GRUP, l'un des acteurs les plus compétitifs du secteur de l'énergie en Roumanie, ont signé un contrat portant sur des modules photovoltaïques TOPCon de type n ASTRO N d'une capacité de 200 MW, à l'issue de la visite d'une délégation d'EXIMPROD GRUP sur le site de production d'Astronergy à Haining, le 6 avril dernier.

Samuel Zhang (left), CMO at Astronergy, poses for a photo with Mihai Manole (right), CEO of the EXIMPROD GRUP, after signing a 200MW TOPCon module cooperative agreement on April 6. EXIMPROD GRUP delegation visits Astronergy PV cell workshop.

EXIMPROD GRUP est un professionnel de la conception, de la fabrication et du développement de projets dans le domaine de l'énergie. La délégation du groupe a visité le centre d'essais photovoltaïques d'Astronergy et les ateliers de fabrication de cellules et de modules photovoltaïques. Les tests rigoureux et les processus de fabrication intelligents leur ont donné une excellente impression des capacités de R&D et de production d'Astronergy à la pointe de la technologie.

Conformément au contrat signé entre les deux parties, les modules TOPCon de 200 MW seront utilisés pour la construction des cinq projets solaires du groupe en Roumanie. Le premier lot de modules photovoltaïques TOPCon sera expédié à partir du mois de juin de cette année.

« Il s'agit de notre première coopération avec Astronergy, a déclaré la délégation d'EXIMPROD GRUP. Nous espérons que notre collaboration avec Astronergy sera couronnée de succès et que nous pourrons honorer notre engagement en faveur de l'énergie durable. »

« Cette commande de 200 MW atteste de la force de notre technologie TOPCon, a indiqué Samuel Zhang, responsable du marketing chez Astronergy. Nous invitons tout le monde à visiter notre siège mondial à Haining pour une visite approfondie et pour comprendre l'ensemble du processus sophistiqué et intelligent de nos modules TOPCon.

Nous sommes convaincus que nos modules photovoltaïques TOPCon sont le meilleur choix pour la plupart des possibilités d'application et nous sommes heureux de voir nos modules TOPCon prendre leur envol et produire plus d'énergie durable pour les habitants de la région. »

Depuis les trois importantes commandes de TOPCon totalisant plus de 1,1 GW pour l'Australie, le Brésil et l'Allemagne, la technologie TOPCon d'Astronergy n'a cessé d'attirer l'attention des demandeurs. Cette fois-ci, les modules TOPCon ASTRO N ont attiré l'attention de la délégation roumaine d'EXIMPROD GRUP. Astronergy continue à mettre en pratique son slogan « Pour un monde plus durable ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2055404/Samuel_Zhang__left__CMO_Astronergy_poses_a_photo_Mihai_Manole.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2055403/EXIMPROD_GRUP_delegation_visits_Astronergy_PV_cell_workshop.jpg

SOURCE Astronergy