Astronergy dostarczy moduły TOPCon o mocy 200 MW dla rumuńskiej grupy energetycznej

HANGZHOU, Chiny, 18 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Umowa obejmująca moduły fotowoltaiczne ASTRO TOPCon typu N o mocy 200 MW została podpisana przez przedstawicieli firm Astronergy i EXIMPROD GRUP, jednego z najbardziej konkurencyjnych graczy w sektorze energetycznym w Rumunii, po wizycie delegacji EXIMPROD GRUP w ośrodku produkcyjnym Astronergy Haining, która odbyła się 6 kwietnia.

Samuel Zhang (left), CMO at Astronergy, poses for a photo with Mihai Manole (right), CEO of the EXIMPROD GRUP, after signing a 200MW TOPCon module cooperative agreement on April 6. EXIMPROD GRUP delegation visits Astronergy PV cell workshop.

EXIMPROD GRUP specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i opracowywaniu projektów energetycznych. Delegacja reprezentująca tę grupę odwiedziła Astronergy PV Testing Centre oraz obiekty produkcyjne ogniw PV i modułów PV, a restrykcyjna procedura testowania i inteligentne procesy produkcyjne pokazały efekty innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych Astronergy, a także możliwości produkcyjne firmy.

Zgodnie z umową podpisaną przez strony, moduły TOPCon o mocy 200 MW zostaną wykorzystane do realizacji pięciu inwestycji obejmujących energię słoneczną w Rumunii. Wysyłka pierwszej partii modułów TOPCon rozpocznie się w czerwcu tego roku.

„Jest to początkowy etap współpracy pomiędzy naszą firmą a Astronergy - powiedział członek delegacji EXIMPROD GRUP. - Z ekscytacją oczekujemy na owocną współpracę z Astronergy, która pozwoli nam na wypełnienie zobowiązania do zapewnienia zrównoważonych źródeł energii".

„Zamówienie na moduły o mocy 200 MW jest odzwierciedleniem siły, jaka drzemie w naszej technologii TOPCon" - powiedział Samuel Zhang, dyrektor ds. marketingu w Astronergy. „Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia naszej siedziby głównej w Haining w celu zdobycia dogłębnej wiedzy i zrozumienia całości złożonego i inteligentnego procesu produkcji naszych modułów TOPCon" - dodał.

„Jesteśmy pewni, że moduły fotowoltaiczne TOPCon są lepszym wyborem w przypadku większości możliwych zastosowań i cieszę się, że nasze moduły TOPCon wyruszają w podróż i zapewnią więcej zielonej energii dla lokalnych społeczności" - stwierdził Samuel.

Od momentu realizacji trzech dużych zamówień na moduły TOPCon o łącznej mocy 1,1 GW do Australii, Brazylii i Niemiec, znakomita technologia TOPCon Astronergy nieustannie przyciąga uwagę podmiotów, które zgłaszają na nią zapotrzebowanie. Tym razem, moduły TOPCon typu N przypadły do gustu delegacji z EXIMPROD GRUP z Rumunii, a firma Astronergy poczyniła kolejny krok na drodze do wprowadzenia w życie swojego hasła przewodniego „Dla bardziej ekologicznego świata".

