Astronergy a livré des panneaux solaires de 180 MW pour le projet de Claresholm au Canada

CLARESHOLM, Alberta, 15 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le parc solaire de Claresholm, qui est situé dans le sud de l'Alberta et qui est aujourd'hui la plus grande centrale solaire au Canada, a été mis en service et a commencé à produire de l'électricité quotidiennement. Astronergy, la principale marque chinoise de modules solaires photovoltaïques, est fière d'avoir livré de plus de 180 mégawatts de courant continu (MWDC) avec des panneaux photovoltaïques de la série ASTRO pour cette ferme solaire.

Le parc solaire de Claresholm est situé à 13 km au sud-est de la ville de Claresholm, dans le district municipal de Willow Creek, dans le sud de l'Alberta. Avec un investissement total de 200 millions de dollars canadiens (162,76 millions de dollars), ce parc occupe 0,5 hectare de terres agricoles et a prévu une installation de 132 MW de courant alternatif (MW c.a.). Depuis 2020, 455 758 panneaux photovoltaïques d'Astronergy ont été expédiés de la Chine au Canada pour être installés dans une structure de rayonnage à inclinaison fixe.

Le parc solaire de Claresholm devrait réduire directement les émissions de CO 2 d'environ 149 000 tonnes par an lorsqu'il commencera ses activités. Au cours de cette période, environ 33 000 ménages à proximité peuvent bénéficier de l'énergie renouvelable que le parc produit.

Le parc solaire de Claresholm est le résultat d'un partenariat entre Capstone Infrastructure, une société d'investissement en matière d'énergie renouvelable établie au Canada, et Obton, une société d'investissement danoise qui participe à l'élaboration de projets d'énergie solaire et éolienne.

« J'aimerais attirer l'attention sur le fait qu'Astronergy est le fournisseur et le fabricant des panneaux bifaciaux du parc solaire de Claresholm, qui représentent la technologie la plus avancée sur le marché. J'aimerais également souligner l'augmentation importante de la capacité de production et de l'efficacité des panneaux fournis par Astronergy dans le cadre du projet. Notre expérience de travail avec Astronergy sur le parc de Claresholm nous a donné une grande confiance en ce qui concerne la qualité et la capacité de réalisation, et c'est pourquoi l'entreprise a été sélectionnée pour deux autres projets solaires en cours d'élaboration (Kneehill et Michichi) », a déclaré David Eva, PDG de Capstone Infrastructure.

Les panneaux d'Astronergy fournis pour le projet solaire de Claresholm sont un module biface renforcé à verre double de la série ASTRO (face avant trempée de 2,5 mm et face arrière semi-trempée de 2,5 mm). Rehaussé d'une excellente structure d'encapsulation et d'un cadre renforcé, ce type de panneau est spécialement conçu pour résister à la grêle violente (45 mm, 30,7 m/s) et à un environnement hostile avec des exigences de fiabilité élevées. Le module a subi avec succès des essais de 2 000 heures portant sur la chaleur humide, 600 cycles thermiques et 300 essais portant sur la dégradation induite par le potentiel qui ont été vérifiés et approuvés par le certificat CSA-C450 et le certificat PVEL-PQP.

« Nous sommes heureux de participer à ce projet visant à construire le plus grand parc solaire photovoltaïque au Canada jusqu'à maintenant. Nous avons mis sur pied une équipe des ventes spéciale pour assurer le suivi de l'ensemble du processus, y compris les communications, la production, le contrôle de la qualité, l'expédition et l'installation. Nous avons eu une très bonne expérience de coopération avec Capstone Infrastructure », a déclaré Samuel Zhang, vice-président d'Astronergy, Ventes mondiales et marketing.

À propos d'Astronergy :

Astronergy est déterminée à devenir le fabricant de modules photovoltaïques le plus compétitif au monde, en se concentrant sur la recherche et le développement, la fabrication, la distribution et la vente de cellules solaires et de modules photovoltaïques à haut rendement. En raison de sa marque fiable et à l'avant-garde en matière de technologie, Astronergy a été reconnue par PVEL/DNV GL comme l'une des « entreprises les plus performantes », et ce, à six reprises parmi les fabricants de modules. La marque a également été classée comme le fournisseur mondial de catégorie 1 de modules photovoltaïques par Bloomberg.

Cindy Wang, [email protected], +86-18649009460

SOURCE Astronergy