Astronergy liefert 180 MW Solarmodule für das Claresholm-Projekt in Kanada

CLARESHOLM, AB, 14. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Im Süden Albertas, Kanada, wurde heute das größte Solarkraftwerk Kanadas, der Claresholm Solarpark, erfolgreich in Betrieb genommen und hat den täglichen Betrieb der Stromerzeugung aufgenommen. Astronergy, Chinas führender Hersteller von PV-Modulen, ist stolz auf die Lieferung von über 180 MWdc PV-Modulen der ASTRO-Serie für diesen Solarpark.

Der Solarpark Claresholm befindet sich 13 km südöstlich der Stadt Claresholm im Gemeindebezirk Willow Creek im Süden von Alberta. Mit einer Gesamtinvestition von 200 Mio. CAD (162,76 Mio. USD) nimmt dieser Betrieb 518 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche ein und plant eine Installation von 132 MWac. Seit 2020 wurden 455.758 Astronergy-PV-Paneele von China nach Kanada verschifft, um in einer feststehenden Gestellstruktur installiert zu werden.

Es wird erwartet, dass der Claresholm-Solarpark, wenn er seine Arbeit aufnimmt, eine direkte Reduzierung der CO 2 -Emissionen von rund 149.000 Tonnen pro Jahr bewirken wird. Inzwischen können rund 33.000 Haushalte in der Umgebung von dem dort erzeugten erneuerbaren Strom profitieren.

Claresholm Solar ist ein Joint Venture zwischen Capstone Infrastructure, einer kanadischen Investmentgesellschaft für erneuerbare Energien, und Obton, einer dänischen Investmentgesellschaft, die sich mit der Entwicklung von Solar- und Windkraftprojekten beschäftigt.

„Ich möchte Astronergy als Lieferant und Hersteller der bifazialen Module von Claresholm Solar hervorheben, die die fortschrittlichste Technologie auf dem Markt darstellen. Und ich möchte die erhebliche Steigerung der Erzeugungskapazität und der Effizienz der von Astronergy für das Projekt gelieferten Module hervorheben. Unsere Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Astronergy bei Claresholm Solar gab uns ein hohes Maß an Vertrauen in Bezug auf Qualität und Lieferfähigkeit, weshalb das Unternehmen für zwei weitere Solarprojekte ausgewählt wurde, die sich derzeit in der Entwicklung befinden (Kneehill und Michichi)", so David Eva, CEO von Capstone Infrastructure.

Die Astronergy-Paneele, die für dieses Claresholm-Solarprojekt geliefert wurden, sind verstärkte bifaciale Module der ASTRO-Serie mit Doppelglas (Vorderseite 2,5 mm gehärtet und Rückseite 2,5 mm teilgehärtet). Dieser Typ ist mit einer hervorragenden Kapselungsstruktur und einem verstärkten Rahmen ausgestattet und wurde speziell für schweren Hagel (45 mm, 30,7 m/s) und unfreundliche Umgebungen mit hohen Zuverlässigkeitsanforderungen entwickelt. Das Modul hat die strengen Feuchtigkeits- und Hitzetests von 2.000 Stunden sowie die Thermozyklustests von 600 und PID 300 bestanden, die durch das CSA-Zertifikat-C450 und das PVEL-Zertifikat-PQP bestätigt und genehmigt wurden.

„Wir freuen uns, dass wir uns an diesem Projekt beteiligen und den bisher größten PV-Solarpark in Kanada bauen können. Wir haben ein spezielles Verkaufsteam zusammengestellt, das den gesamten Prozess einschließlich Kommunikation, Produktion, Qualitätskontrolle, Versand, Installation usw. überwacht. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit der Zusammenarbeit mit Capstone Infrastructure gemacht", sagte Samuel Zhang, Vizepräsident von Astronergy, Global Sales and Marketing.

